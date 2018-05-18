Медведев предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи предложил назначить на пост главы МЧС Евгения Зиничева.

Евгений Зиничев

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. В случае утверждения кандидатуры он сменит на посту Владимира Пучкова, возглавлявшего ведомство с 21 мая 2012 года. Ранее стало известно, что Путин и Медведев обсуждают кандидатов в правительство. 15 мая российский лидер подписал указ о структуре нового правительства России.