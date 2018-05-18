Медведев предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи предложил назначить на пост главы МЧС Евгения Зиничева.
- Евгений Зиничев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В случае утверждения кандидатуры он сменит на посту Владимира Пучкова, возглавлявшего ведомство с 21 мая 2012 года.
Ранее стало известно, что Путин и Медведев обсуждают кандидатов в правительство.
15 мая российский лидер подписал указ о структуре нового правительства России.
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