Медведев предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи предложил назначить на пост главы МЧС Евгения Зиничева.
Медведев предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева
  • Евгений Зиничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В случае утверждения кандидатуры он сменит на посту Владимира Пучкова, возглавлявшего ведомство с 21 мая 2012 года.

Ранее стало известно, что Путин и Медведев обсуждают кандидатов в правительство.

15 мая российский лидер подписал указ о структуре нового правительства России.

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