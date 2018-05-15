Путин подписал указ о структуре нового правительства
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.
Своим указом глава государства разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.
Путин также переименовал Минкомсвязь в Министерство цифрового развития.
«Переименовать Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — уточняется в документе.
Ранее с соответствующими предложениями на встрече с Путиным выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.