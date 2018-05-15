Российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.

Своим указом глава государства разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Путин также переименовал Минкомсвязь в Министерство цифрового развития.

«Переименовать Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — уточняется в документе.

Ранее с соответствующими предложениями на встрече с Путиным выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.