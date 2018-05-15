Медведев предложил Путину преобразовать Минкомсвязь в Министерство цифрового развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил российскому президенту Владимиру Путину преобразовать Минкомсвязь в Министерство цифрового развития.

По его словам, важным изменением должно стать преобразование Министерства связи и информационных технологий в Министерство цифрового развития.

«Для того чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране, о чём, Владимир Владимирович, вы говорили и в послании (Федеральному собранию. — RT), и в указе от 7 мая текущего года», — цитирует ТАСС премьера.

Он также отметил, что руководство деятельностью торгпредств России за рубежом следует передать из ведения Минэкономразвития в Минпромторг.

Ранее Медведев предложил Путину разделить Министерство образования и науки на два отдельных ведомства.