Медведев на встрече с Путиным предложил разделить Минобрнауки на два ведомства

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства.

Медведев перечислил несколько идей относительно нового кабмина, которые направлены на «оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти», передаёт ТАСС.

Так, премьер предложил разделить Минобрнауки на «два отдельных органа власти, которые будут заниматься вопросами образования».

«А именно: Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности, то есть школы и учреждения среднего специального образования; Министерство науки и высшего образования, в компетенцию которого относились бы вопросы деятельности научных учреждений, развитие науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, деятельность высших учебных заведений», — пояснил он.

Ранее Медведев передал Путину проект указа с предложениями по структуре нового кабинета министров.