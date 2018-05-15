Медведев передал Путину предложения по структуре нового правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев передал российскому президенту Владимиру Путину проект указа с предложениями по структуре нового кабмина.

«С учётом того, что действующая структура правительства доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается», — сказал председатель правительства.

Как отметил Путин, он намерен подписать соответствующий указ вечером во вторник, 15 мая, передаёт ТАСС.

Президент также поинтересовался, когда премьер будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве.

Медведев ответил, что сделает это в пятницу, 18 мая.

Ранее в Сочи началась встреча Путина и Медведева.