Медведев передал Путину предложения по структуре нового правительства
«С учётом того, что действующая структура правительства доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается», — сказал председатель правительства.
Как отметил Путин, он намерен подписать соответствующий указ вечером во вторник, 15 мая, передаёт ТАСС.
Президент также поинтересовался, когда премьер будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве.
Медведев ответил, что сделает это в пятницу, 18 мая.
Ранее в Сочи началась встреча Путина и Медведева.