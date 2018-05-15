Медведев передал Путину предложения по структуре нового правительства

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев передал российскому президенту Владимиру Путину проект указа с предложениями по структуре нового кабмина.

«С учётом того, что действующая структура правительства доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений, масштабных в структуре не предлагается», — сказал председатель правительства.

Как отметил Путин, он намерен подписать соответствующий указ вечером во вторник, 15 мая, передаёт ТАСС.

Президент также поинтересовался, когда премьер будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве.

Медведев ответил, что сделает это в пятницу, 18 мая.

Ранее в Сочи началась встреча Путина и Медведева

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных