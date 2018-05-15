В Сочи началась встреча Путина и Медведева

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Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Сочи.

Как ожидается, стороны обсудят структуру нового правительства, передаёт РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что Медведев представит 15 мая Путину предложения по структуре правительства.

В Кремле заявили, что до начала работы ПМЭФ новое правительство будет сформировано.

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