В Сочи началась встреча Путина и Медведева

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Сочи.

Как ожидается, стороны обсудят структуру нового правительства, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Медведев представит 15 мая Путину предложения по структуре правительства.

В Кремле заявили, что до начала работы ПМЭФ новое правительство будет сформировано.