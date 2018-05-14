Медведев 15 мая представит Путину предложения по структуре правительства
Об этом сообщает ТАСС.
«Согласно статье 112 Конституции России, которая говорит о том, что не позднее недельного срока после назначения председателя правительства он представляет президенту России предложения о структуре федеральных органов власти, премьер-министр предложит структуру кабинета министров», — заявила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.
Она добавила, что это не означает, что во вторник будут озвучены какие-либо кадровые решения.
Ранее Медведев выразил благодарность исполняющим обязанности вице-премьеров за работу в правительстве.