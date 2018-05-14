Медведев поблагодарил и. о. вице-премьеров за работу в правительстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил благодарность исполняющим обязанности вице-премьеров за работу в правительстве.

«Проблем ещё остаётся много, но тем не менее просто хотел бы ещё раз отметить, что мы работали единой командой на общий результат. И хочу всех ещё раз поблагодарить за такую согласованную работу», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее Медведев заявил, что новые задачи, стоящие перед правительством, сложнее предыдущих.

8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.