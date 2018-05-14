Медведев поблагодарил и. о. вице-премьеров за работу в правительстве

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил благодарность исполняющим обязанности вице-премьеров за работу в правительстве.
Медведев поблагодарил и. о. вице-премьеров за работу в правительстве
  • globallookpress.com

«Проблем ещё остаётся много, но тем не менее просто хотел бы ещё раз отметить, что мы работали единой командой на общий результат. И хочу всех ещё раз поблагодарить за такую согласованную работу», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее Медведев заявил, что новые задачи, стоящие перед правительством, сложнее предыдущих.

8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных