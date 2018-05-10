Медведев прокомментировал поставленные перед кабмином новые задачи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что новые задачи, стоящие перед правительством, сложнее предыдущих.

Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал в ходе совещания по вопросу реализации нового майского указа президента России.

«Но сейчас задачи сложнее, экономика в соответствии с указом должна войти в пятёрку крупнейших экономик мира, причём вопреки всем сдерживающим факторам. Стало быть, необходимо решительное продвижение вперёд, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и новых партнёров», — заявил премьер.

По его словам, времени немного, сроки достаточно жёсткие.

Ранее Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что выполнение целей, обозначенных в новом майском указе, потребует около 8 трлн рублей.