Медведев прокомментировал поставленные перед кабмином новые задачи

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что новые задачи, стоящие перед правительством, сложнее предыдущих.
Медведев прокомментировал поставленные перед кабмином новые задачи
  • Reuters

Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал в ходе совещания по вопросу реализации нового майского указа президента России.

«Но сейчас задачи сложнее, экономика в соответствии с указом должна войти в пятёрку крупнейших экономик мира, причём вопреки всем сдерживающим факторам. Стало быть, необходимо решительное продвижение вперёд, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и новых партнёров», — заявил премьер.

По его словам, времени немного, сроки достаточно жёсткие.

Ранее Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что выполнение целей, обозначенных в новом майском указе, потребует около 8 трлн рублей.

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