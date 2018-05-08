Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» ст. 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства», — говорится в указе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России одобрила кандидатуру Медведева на пост премьера.

В ходе выступления в Госдуме президент России Владимир Путин заявил, что Дмитрий Медведев возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось справиться с поставленными перед ним задачами.