Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин, после того как правительство России ушло в отставку, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина.

7 мая Путин вступил в должность президента России.

RT вёл текстовую трансляцию.