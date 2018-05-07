Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
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«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина.
7 мая Путин вступил в должность президента России.
RT вёл текстовую трансляцию.