Путин вступил в должность президента России

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. В ходе церемонии глава государства произнёс торжественную клятву, в которой пообещал уважать и охранять свободы граждан, соблюдать и защищать Конституцию. Кроме того, российский лидер выступил с кратким обращением к народу. RT ведёт текстовую трансляцию.