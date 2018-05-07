Путин вступил в должность президента России

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RT
В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. В ходе церемонии глава государства произнёс торжественную клятву, в которой пообещал уважать и охранять свободы граждан, соблюдать и защищать Конституцию. Кроме того, российский лидер выступил с кратким обращением к народу. RT ведёт текстовую трансляцию.

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  • 07 мая 2018

    Прямая трансляция инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина завершилась. 

  • Владимир Путин общается с гостями церемонии. 

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  • На Соборной площади Кремля также присутствуют 1,5 тысячи гостей, в том числе молодёжь. Так, среди приглашённых — активисты движения «Волонтёры Победы». 

  • Путин поздравляет Президентский полк с днём образования. 

    Президентский полк — одна из самых известных элитных военных частей, сформированная весной 1936 года как полк специального назначения. 

  • Глава государства направляется на Соборную площадь Кремля. 

  • В честь инаугурации президента России были даны залпы из артиллерийских орудий. 

  • Звучит композиция Глинки «Славься!». 

  • «Репутация, честь и отзывчивость должны стать нормой жизни для всех представителей власти», — считает Путин. 

  • «Глубоко убеждён, что между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан – абсолютно прямая связь. Потому что только так можно сформировать абсолютно необходимые условия для созидания и развития, и очень важно, атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе», — полагает глава государства. 

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