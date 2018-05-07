Путин вступил в должность президента России
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07 мая 2018
Прямая трансляция инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина завершилась.
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Владимир Путин общается с гостями церемонии.
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На Соборной площади Кремля также присутствуют 1,5 тысячи гостей, в том числе молодёжь. Так, среди приглашённых — активисты движения «Волонтёры Победы».
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Путин поздравляет Президентский полк с днём образования.
Президентский полк — одна из самых известных элитных военных частей, сформированная весной 1936 года как полк специального назначения.
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Глава государства направляется на Соборную площадь Кремля.
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В честь инаугурации президента России были даны залпы из артиллерийских орудий.
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Звучит композиция Глинки «Славься!».
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«Репутация, честь и отзывчивость должны стать нормой жизни для всех представителей власти», — считает Путин.
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«Глубоко убеждён, что между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан – абсолютно прямая связь. Потому что только так можно сформировать абсолютно необходимые условия для созидания и развития, и очень важно, атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе», — полагает глава государства.