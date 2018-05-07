Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина

Президент России Владимир Путин подписал указ «О сложении полномочий правительством Российской Федерации».

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий... постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку после инаугурации президента страны Владимира Путина.