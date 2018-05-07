Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий... постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку после инаугурации президента страны Владимира Путина.