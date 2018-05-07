Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О сложении полномочий правительством Российской Федерации».
Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий... постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку после инаугурации президента страны Владимира Путина. 

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