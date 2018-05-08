Путин отметил работу правительства в сложные для России годы

Президент России Владимир Путин заявил, что Дмитрий Медведев возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось справиться с поставленными перед ним задачами.

«Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении. Последние шесть лет он возглавлял правительство страны. Вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы. Россия, весь мир столкнулись с новыми вызовами, динамично менялась ситуация, для нашей страны это было остро, порой даже казалось, что драматично», — сказал Путин, выступая в Госдуме.

По его словам, несмотря на все эти сложности, правительству России удалось не только решить «неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности».

Во вторник, 8 мая, в Государственной думе пройдёт голосование об утверждении Дмитрия Медведева на пост главы кабинета министров России.

RT ведёт прямую трансляцию.