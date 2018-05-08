Медведев рассказал о расходах на выполнение нового майского указа Путина

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И. о. премьер-министра России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что выполнение целей, обозначенных в новом майском указе, потребует около 8 трлн рублей.
Медведев рассказал о расходах на выполнение нового майского указа Путина
  • Reuters

«По предварительным подсчётам, объём средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей, то есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей», — сказал Медведев.

По его словам, это минимальный уровень.

«Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдём им применение», — добавил Медведев.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Целью указа, в частности, является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан.

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