Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью указа является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан.

Согласно документу, правительству России, в частности, поручено обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет, снижение в два раза уровня бедности, обеспечение реального роста доходов граждан, а также вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира.

Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.

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