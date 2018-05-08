Медведев отрицательно оценил предложение запретить членство премьера в партиях

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, прокомментировал предложение запретить членство главы правительства в политических партиях.

Депутат Сергей Миронов спросил Медведева, как он относится к инициативе, которая предполагает, что «председатель правительства при вступлении в должность должен приостанавливать членство в партии».

«Я отношусь к этому отрицательно», — сказал Медведев, отвечая на вопрос.

Он аргументировал свою позицию, указав на то, что в других государствах практикуется подобная система.

«Потому что смысл парламентской деятельности и смысл участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определённый результат. Результат этот достигается определёнными политическими силами. Эти политические силы называются партиями, во главе партий стоят их руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства», — добавил он.

По его словам, «ничего крамольного в этом нет», а российская система «ничем не отличается от большинства современных демократических систем мира».

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в нижнюю палату парламента проект закона, который запрещает членство премьера в политических партиях.