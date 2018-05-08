В Госдуме предложили запретить членство премьера в партиях

Короткая ссылка
Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий членство премьер-министра в политических партиях. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В Госдуме предложили запретить членство премьера в партиях
  • © Владимир Федоренко / РИА Новости

Проектом предлагается дополнить ст. 11 ФКЗ «О правительстве Российской Федерации».

«Помимо ограничений, указанных в настоящей статье, председатель правительства Российской Федерации также не вправе быть членом политической партии. При назначении на должность... обязан приостановить своё членство в политической партии в случае наличия такового на срок осуществления своих полномочий», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев, кандидатура которого была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным на пост премьер-министра, прибыл в Госдуму для продолжения консультаций с фракциями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных