В Госдуме предложили запретить членство премьера в партиях

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий членство премьер-министра в политических партиях. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проектом предлагается дополнить ст. 11 ФКЗ «О правительстве Российской Федерации».

«Помимо ограничений, указанных в настоящей статье, председатель правительства Российской Федерации также не вправе быть членом политической партии. При назначении на должность... обязан приостановить своё членство в политической партии в случае наличия такового на срок осуществления своих полномочий», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев, кандидатура которого была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным на пост премьер-министра, прибыл в Госдуму для продолжения консультаций с фракциями.