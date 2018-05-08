Медведев прибыл в Госдуму для продолжения консультаций

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Дмитрий Медведев, кандидатура которого была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным на пост премьер-министра России, прибыл в Госдуму для продолжения консультаций с фракциями.
Медведев прибыл в Госдуму для продолжения консультаций
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Медведев приступил к проведению консультаций с членами фракции КПРФ, после чего ему предстоит проконсультироваться с фракцией «Справедливая Россия».

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера страны 8 мая.

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