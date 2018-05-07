Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая

Государственная дума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России 8 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Ранее президент России Владимир Путин, после того как правительство ушло в отставку, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Также Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина.