Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая

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Государственная дума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России 8 мая.
Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая
  • © Государственная Дума РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Ранее президент России Владимир Путин, после того как правительство ушло в отставку, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. 

Также Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабмина.

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