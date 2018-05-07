Медведев прибыл в Госдуму для консультаций

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Дмитрий Медведев, кандидатура которого была предложена российским президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России, прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями, сообщает РИА Новости.
Медведев прибыл в Госдуму для консультаций
  • Reuters
  • © Alexei Druzhini

Государственная дума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера России 8 мая.

После того как правительство ушло в отставку Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. 

Также он поручил правительству работать до формирования нового кабмина.

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