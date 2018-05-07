Медведев прибыл в Госдуму для консультаций

Дмитрий Медведев, кандидатура которого была предложена российским президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России, прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями, сообщает РИА Новости.

Reuters

© Alexei Druzhini

Государственная дума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера России 8 мая. После того как правительство ушло в отставку Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Также он поручил правительству работать до формирования нового кабмина.