Медведев прибыл в Госдуму для консультаций
Дмитрий Медведев, кандидатура которого была предложена российским президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России, прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями, сообщает РИА Новости.
- Reuters
- © Alexei Druzhini
Государственная дума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера России 8 мая.
После того как правительство ушло в отставку Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.
Также он поручил правительству работать до формирования нового кабмина.
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