Путин и Медведев обсуждают кандидатов в правительство
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представляет кандидатов в новый состав правительства страны.
- © Kremlin Pool/Global Look Press
Об этом сообщает РИА Новости.
15 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя в беседе с RT подписание Путиным указа о структуре нового правительства, рассказал о целях, которые могут быть реализованы благодаря внесённым изменениям.
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