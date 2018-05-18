Путин и Медведев обсуждают кандидатов в правительство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представляет кандидатов в новый состав правительства страны.

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Об этом сообщает РИА Новости. 15 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя в беседе с RT подписание Путиным указа о структуре нового правительства, рассказал о целях, которые могут быть реализованы благодаря внесённым изменениям.