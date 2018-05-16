Политолог рассказал о возможных целях новой структуры правительства

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа о структуре нового правительства, рассказал о целях, которые могут быть реализованы благодаря внесённым изменениям. Своим указом глава государства разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.
Политолог рассказал о возможных целях новой структуры правительства
  • РИА Новости

«Изменения, вопреки ожиданиям, оказались «косметическими», что говорит о том, что президент и премьер, в принципе, удовлетворены работой предыдущего правительства и сочли необходимым сделать минимальные изменения под майский указ президента, чтобы максимально полно сориентировать его исполнение. Основным изменением на данном этапе является разделение Министерства науки и образования, чтобы главы ведомств более плотно сосредоточились на доведении до ума работы этих отраслей. Речь идёт о более структурированных финансовых потоках и улучшении менеджмента в области развития науки, технологий и образования», — полагает Мухин.

Структурные изменения затронули также экономический блок правительства. Торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение Министерства промышленности и торговли. Как отметил Мухин, это «может привести к активизации российских торгпредств и перезапуску их функционала».

Он также считает, что совмещение Антоном Силуановым должностей вице-премьера и главы Минфина придаст «серьёзный аппаратный вес, который будет очень необходим при решении многих финансовых вопросов».

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Согласно документу, торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение Министерства промышленности и торговли. Кроме того, создана должность первого вице-премьера — министра финансов России, которым должен стать Антон Силуанов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных