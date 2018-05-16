Эксперт прокомментировал утверждение новой структуры правительства

Политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа о структуре нового правительства. Своим указом глава государства разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а также переименовал Минкомсвязь в Министерство цифрового развития.

«Давно обсуждалось разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Качество образования, которым мы гордились в советские времена, нужно приводить в нормальное состояние. Исходя из установок президента в новых майских указах — это технологический прорыв во всех отраслях, вход в пятёрку сильнейших экономик, всё это невозможно без кардинального изменения науки, технологий, отношения к результатам своего труда, достижениям. Сейчас начали создавать центры, в которых люди имеют возможность работать, опираясь на серьёзную техническую базу, это надо продолжать. Технологии сначала рождаются в головах учёных, а потом находят своё воплощение на практике», — отметил Колядин.

Также, по словам эксперта, переименование Минкомсвязи в Министерство цифрового развития связано с цифровизацией практически всех сфер жизни.

«Это тренд, цифровизация экономики и социальной сферы является главной задачей. Нынешняя цифровая среда позволяет запускать основное количество процессов, минуя влияние людей. Бизнес может работать без всяких проверок извне, будучи совершенно прозрачным, надзорные органы могут получать информацию в режиме онлайн, что снимает проблемы и с них, и с бизнеса. Эта система пронизала всю экономику, науку, культуру и образование», — полагает Колядин.

Кроме того, логичным изменением является вывод Рособрнадзора из ведения министерства и передача торговых представительств и их недвижимости в ведение Минпромторга, пояснил эксперт.

«Все те события и изменения органично исходят из идей, которые были заложены в новых указах и новых планах, обсуждаемых в политическом классе. Перед правительством стоит задача качественно и в срок выполнять то, что поручено, и менять облик страны», — добавил Колядин.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России.