ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ НОВОГО СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Названы кандидаты в новый состав кабинета министров России

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Стали известны кандидаты на должности в новый состав правительства России.
Названы кандидаты в новый состав кабинета министров России
  • Reuters

Министр просвещения — Ольга Васильева, министр науки и высшего образования — Михаил Котюков, министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.

Министр юстиции — Александр Коновалов, министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв, министр иностранных дел — Сергей Лавров, министр промышленности и торговли — Денис Мантуров, министр культуры — Владимир Мединский, министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков, министр энергетики — Александр Новак.

Министр экономического развития — Максим Орешкин, министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев, министр финансов — Антон Силуанов, министр здравоохранения — Вероника Скворцова, министр транспорта — Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министр труда и соцзащиты — Максим Топилин, министр обороны — Сергей Шойгу, министр спорта — Павел Колобков.

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