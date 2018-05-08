«Дела определяются их целями»: Медведев назначен новым премьер-министром РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Дмитрия Медведева, который занимал этот пост с 2012 года. Ранее кандидатуру Медведева подавляющим большинством голосов поддержали депутаты Госдумы. За проголосовали 374 парламентария при необходимых 226 голосах, 56 человек выступили против. В ходе выступления в нижней палате Дмитрий Медведев отметил, что новое правительство приложит все усилия для достижения намеченных президентом целей. Он также пообещал в кратчайшие сроки представить главе государства состав кабинета министров. О чём ещё говорили на пленарном заседании Госдумы — в материале RT.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля через полчаса после одобрения кандидатуры Медведева Госдумой.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая. Теперь назначенный премьер должен в двухнедельный срок сформировать кабинет министров.

Ранее назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра Российской Федерации одобрила Государственная дума. Это решение было принято подавляющим большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник, 8 мая.

За одобрение предложенной Владимиром Путиным кандидатуры проголосовали 374 человека (83,1%) при необходимых 226 голосах, 56 депутатов (12,4%) выступили против.

Кандидатуру Медведева поддержали депутаты фракций «Единая Россия» и ЛДПР, тогда как парламентарии от КПРФ и «Справедливой России» выступили против. Рассмотрение предложенной главой государства кандидатуры было единственным вопросом на повестке дня, а голосование по нему было открытым.

Заседание нижней палаты парламента посетил президент России, который представил Медведева в качестве претендента на пост главы кабмина. Выступая в Госдуме, Владимир Путин отметил, что Дмитрий Медведев возглавлял кабинет министров в сложное время, однако правительство смогло решить поставленные задачи и сохранить перспективу развития страны.

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«Вы хорошо знаете, какими сложными были эти годы. Россия, весь мир столкнулись с новыми вызовами, динамично менялась ситуация, для нашей страны это было остро, порой даже казалось, что драматично. Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдалённую перспективу», — заявил президент.

По его словам, за последние год-полтора Медведев и ряд членов администрации президента и правительства работали над реализацией программы, которая была изложена в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».

Путин назвал вполне логичным то, чтобы эта же команда продолжила реализовывать обозначенные планы. Президент попросил все фракции Госдумы поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы кабмина и призвал новое правительство к преемственности и динамичной работе.

«Считаю крайне важным обеспечить преемственность и новую динамику работы правительства. Сегодня всё это имеет огромное значение. Вчера уже сказал и повторю сегодня: времени на раскачку у нас нет. Надо действовать», — подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что формирование кабинета министров должно пройти предельно быстро, а правительство, по словам Путина, должно быть сильным, ответственным, готовым к последовательным и решительным шагам.

Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания Госдумы 8 мая

© Алексей Дружинин / РИА Новости

«Это не только доверие, это огромная ответственность»

В ходе своего выступления перед Госдумой Дмитрий Медведев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и заявил, что он готов сделать всё для развития России.

«Это не только доверие, это огромная ответственность. И в случае принятия соответствующих решений я готов сделать всё для развития нашей страны, России», — отметил Медведев.

По его словам, мы являемся свидетелями того, как быстро меняется мир, а перелом происходит везде и затрагивает все сферы от политики и экономики до бытовой жизни и мировоззрения. Эти изменения, считает Медведев, ставит перед человечеством грандиозные вызовы.

«Россия была, уверен, и будет значимой частью глобального мира, как бы нас не пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня», — подчеркнул политик.

Он выразил уверенность в том, что Россия должна уходить от избыточных запретов и ограничений, которые сковывают её экономику и угнетают бизнес, а также отметил важность предоставления свободы гражданским, творческим и научным идеям, которые всегда меняли облик страны.

При этом кандидат в премьеры подчеркнул, что недопустимо разбалансировать пенсионную систему, влияние на которую демографических изменений ощущается всё сильнее.

«Конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему всё сильнее влияют демографические изменения, и будущее правительство должно обязательно всё это учитывать. Система наша неидеальна, она требует совершенствования, поэтому этот фактор тоже необходимо принимать в расчёт. Но и, конечно, регулярную индексацию пенсий... мы обязаны обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте», — отметил Медведев.

Он также пообещал уже в ближайшее время представить президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и министров.

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«Новые цели развития требуют, чтобы правительство соответствовало масштабу задач, которые поставил президент — и по структуре, и по людям. В случае моего назначения председателем правительства в ближайшее время, в соответствии с Конституцией, я представлю главе государства предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров», — сказал Медведев.

Напомним, в понедельник вечером в ходе встречи с депутатами «Единой России» Медведев назвал имена девяти кандидатов на посты вице-премьеров. Он предложил назначить министра финансов Антона Силуанова первым вице-премьером, а также назвал имена ещё восьми кандидатов в вице-премьеры. Это первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов, замминистра обороны Юрий Борисов, председатель Счётной палаты Татьяна Голикова, вице-премьер по социальным вопросам и здравоохранению Ольга Голодец, полпред президента в ЦФО и экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев, вице-премьер РФ Дмитрий Козак по строительству, ЖКХ и вопросам развития Крыма, вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко и начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко.

При этом накануне источник РИА Новости сообщил, что Юрий Трутнев продолжит работу в новом правительстве на позиции вице-премьера. Отмечается, что Медведев не упомянул его имя на встрече с единороссами, поскольку Трутнев также является полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

Возвращаясь к выступлению Медведева в Госдуме во вторник, 8 мая, он заявил, что одна из важных задач властей заключается в том, чтобы вовлечь в решение актуальных задач по прорывному развитию России как тех, кто поддерживает власть, так и тех, кто её критикует. Он добавил, что сегодня необходимо добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперед.

В конце своего выступления политик процитировал великого русского писателя Антона Чехова и заявил, что старшее поколение всегда несёт ответственность перед своими детьми.

«Можно было бы на этом и закончить, но я хочу процитировать слова Антона Павловича Чехова, который был великим мастером слова и когда-то сказал так: «Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого велика цель». Наши дела действительно в этом смысле должны быть великими. Мы несём ответственность перед нашими детьми, и нам нужно будет смотреть им в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость за нашу страну», — заявил Медведев.

Reuters

Вопросы и ответы

Выступая на пленарном заседании Госдумы и.о. премьер-министра также заявил, что выполнение поставленных в новом майском указе президента целей и задач потребует дополнительно по меньшей мере 8 трлн рублей.

«По предварительным подсчётам, объём средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей, то есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей. Причём хотелось бы подчеркнуть, что это минимальный уровень. Если дополнительные доходы будут появляться, мы, конечно, найдём им применение», — сказал Медведев.

Он добавил, что начинается новый бюджетный цикл, и часть новых расходов должна быть заложена в проекте федерального бюджета на три года. Политик также назвал четыре составляющих, необходимых для исполнения майских указов.

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«Задача правительства, конечно, заключается прежде всего в том, чтобы наполнить их конкретикой. Для этого, на мой взгляд, необходимы четыре составляющих: чёткое планирование, финансовые ресурсы, конечно, кадры и эффективно работающий механизм», — отметил Медведев.

Отвечая на вопросы депутатов, Медведев коснулся, в частности, проблемы лекарственного обеспечения. По его словам, Россия не сможет полностью отказаться от препаратов зарубежного производства. Он напомнил, что порядка 85% средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) уже производятся в РФ, стоит цель довести этот показатель до 90%.

Он отметил важность такого подхода, поскольку лекарства покупаются не за валюту и не связаны с валютным курсом — «они покупаются за рубли, в этом смысле они гораздо меньше подвержены инфляции и колебаниям валютного курса».

«Это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов... Кстати, за последнее время правительством были приняты решения о том, чтобы как можно быстрее внедрять инновационные препараты, потому что, к сожалению, у нас до этого такого рода препараты внедрялись годами, а их ждать люди не могут», — заявил Медведев.

Комментируя слухи о повышении подоходного налога с 13 до 15%, политик отметил, что в настоящее время правительство не готовит подобных изменений. «По поводу изменения ставки НДФЛ: в настоящий момент никаких решений правительством на эту тему не готовится», — сказал он. Медведев добавил, что регионам будет выделено 36 млрд рублей для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума.

Отвечая на вопрос о планах повышения пенсионного возраста, политик отметил, что это решение надо принимать аккуратно и взвешенно.

«Решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде... Система наша неидеальна, она требует совершенствования, поэтому этот фактор тоже необходимо принимать в расчёт», — отметил Медведев.

Кроме того, и.о. премьера не одобрил предложение «Справедливой России», согласно которому глава кабмина обязан приостанавливать членство в политических партиях на время исполнения своих обязанностей в правительстве.

«Я отношусь к этому отрицательно. Смысл парламентской деятельности и смысл участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определённый результат. Результат этот достигается определёнными политическими силами, эти политические силы называются партии. Во главе партии стоят их руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства, где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то во главе партии находится президент. Ничего крамольного в этом нет, я считаю, что наша система в этом смысле ничем не отличается от большинства демократических систем мира», — заявил Медведев

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«Полностью осознаю и ответственность, и трудности»

По итогам голосования депутатов, поддержавших кандидатуру Медведева, он поблагодарил их за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что правительство под его руководством сумеет решить все поставленные задачи.

«Я говорил уже, что полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнётся правительство. Но я уверен, что мы сможем все те задачи, которые были поставлены президентом, решить», — подчеркнул Медведев.

«Уважаемые коллеги-депутаты, не сомневайтесь, вне зависимости от вашей политической позиции, вне зависимости от поддержки или критики в адрес правительства, правительство Российской Федерации будет готово работать с каждым депутатом Государственной думы для реализации тех масштабнейших задач, которые стоят перед нашей страной, для реализации тех планов, которые были представлены президентом, чтобы сделать жизнь в нашей стране современной, благополучной и счастливой», — добавил он.

«Оценка достаточно позитивная»

В преддверии вторничного заседания Госдумы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что параллельно с новыми назначениями в правительстве будут происходить перестановки в администрации главы государства.

«Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее», — рассказал Песков.

При этом он назвал риторическим вопрос о том, смогут ли «старые лица» в правительстве обеспечить прорыв, о котором говорил Владимир Путин во время церемонии инаугурации.

«Вы знаете оценку, которую президент дал работе предыдущего кабинета. Оценка достаточно позитивная, в том числе в плане выполнения этих параметров, которые были заданы предыдущими майскими указами. И также знаете, что президент сказал, что большая заслуга в этих успехах принадлежит лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что поставленная Путиным задача перед новым кабинетом министров «достаточно конкретна» и прописана в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».