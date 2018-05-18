ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ НОВОГО СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Политолог прокомментировал состав нового правительства России

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Марианна Чурсина
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в разговоре с RT прокомментировал представленные президенту России Владимиру Путину кандидатуры на посты вице-премьеров и министров нового правительства.
Политолог прокомментировал состав нового правительства России
  • globallookpress.com
  • © Sergey Kovalev / Russian Look

«Очевидно, что ряд эффективных министров, таких как Новак и Мантуров, сохранились. Котюков по сути продолжил то, чем и занимался, только в новом формате. Неожиданным стало назначение Зиничева на пост главы МЧС, особенно учитывая тот факт, что он в своё время отказался от губернаторства в силу нелюбви к публичности. Есть ещё группа тех, вокруг кого до последнего велась борьба, — это Мединский, Васильева и Голодец», — рассказал он.

Минченко добавил, что новые лица в аппарате правительства высоко зарекомендовали себя на предыдущих постах.

«Из новичков, конечно, я бы отметил Якушева и Кобылкина, которые, на мой взгляд, входили в пятёрку лучших губернаторов страны», — подчеркнул эксперт.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи представил кандидатов на должности в новом составе правительства страны.

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