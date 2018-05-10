Внезапность и комплексный подход: МЧС предлагает изменить правила проведения проверок ТРЦ

Специалисты МЧС России разработали законопроект, который изменит порядок проведения проверок безопасности ТРЦ и других подобных объектов. В частности, предлагается проводить проверку зданий целиком, а не эксплуатирующих его юрлиц по отдельности. Также в ведомстве хотят отказаться от предварительных уведомлений, которые позволяют арендаторам скрывать имеющиеся нарушения. Кроме того, планируется расширить полномочия Госпожнадзора, чаще проводить инспекции объектов, а также законодательно закрепить участие МЧС в выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов массового пребывания людей.

Специалисты МЧС России разработали законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей. Этот закон также должен вернуть Государственному пожарному надзору полномочия по выдаче разрешений на строительство, рассказал ТАСС глава департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«МЧС России разработало соответствующий проект федерального закона и постановления правительства РФ, которые проходят процедуры согласования с Генеральной прокуратурой РФ, федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями. В установленном порядке документы будут внесены в правительство», — заявил Еникеев.

Сообщается, что в подготовленном документе содержится целый ряд изменений, которые существенно расширяют полномочия Госпожнадзора. Так, предлагается проводить противопожарную проверку зданий целиком, а не эксплуатирующих его юрлиц по отдельности.

«Основными причинами и условиями невозможности проведения надзорных мероприятий и, как следствие, неудовлетворительного противопожарного состояния объектов защиты становятся случаи изменения наименования юридического лица, а также дробления крупного бизнеса на малые предприятия», — рассказал Еникеев.

По его словам, так фирмы переходят на упрощённые схемы налогообложения, а в итоге уходят от проверок, пользуясь так называемыми надзорными каникулами, согласно которым действует запрет на проверку предприятий малого и среднего бизнеса.

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Главный государственный инспектор России по пожарному надзору также отметил, что предлагается отказаться от уведомительного характера проверок, который позволяет арендаторам помещений заблаговременно скрывать имеющиеся нарушения.

«Предлагается установить осуществление надзорных мероприятий... в отношении не организаций, а объектов защиты. Обеспечить возможность проведения соответствующих проверок без предварительного уведомления их правообладателей», — отметил Еникеев.

Также предлагается проводить плановые проверки торгово-развлекательных центров не реже одного раза в два года. При этом у должностных лиц МЧС будет возможность совершать ежегодные профилактические осмотры таких зданий, а ежеквартально в ТРЦ будут проводиться практические противопожарные тренировки с участием сотрудников ведомства.

По словам собеседника агентства, специалисты ведомства выступают за законодательное закрепление участия МЧС в проведении экспертизы проектной документации на соответствие зданий требованиям пожарной безопасности, а также в выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей.

«Надзорные органы МЧС России должны быть наделены полномочиями по административному приостановлению деятельности юридического лица при выявлении грубых нарушений лицензионных требований и условий», — сообщил Еникеев.

Помимо этого, предлагается ввести лицензирование деятельности по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

«Выявлено более 220 тыс. нарушений противопожарных требований»

Начатая после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» масштабная проверка противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей уже выявила более 220 тыс. нарушений. По словам Еникеева, из-за грубого несоблюдения противопожарных мер приостановлена деятельность более 150 ТРЦ, детских игровых зон и кинозалов.

«В суды для принятия решения о приостановлении эксплуатации направлено 326 материалов. Приостановлена деятельность 154 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — рассказал Еникеев.

Он уточнил, что по итогам проверки 65% из 84 тыс. объектов (включая 10,5 тыс. ТРЦ) нарушения были выявлены в каждом втором здании.

«На данный момент проверено более 54 тыс. зданий, в половине из них, а это 27 тыс. объектов, выявлено более 220 тыс. нарушений противопожарных требований», — сообщил Еникеев.

Среди самых распространённых нарушений — неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов (15 тыс. случаев), неисправные системы пожарной сигнализации, оповещения, автоматического пожаротушения и противодымной вентиляции (более 10 тыс. случаев) и неукомплектованность первичными средствами пожаротушения наряду с необученностью персонала действиям при пожаре (свыше 5,5 тыс. объектов).

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По словам главы департамента надзорной и профилактической работы МЧС, уже устранено порядка 30 тыс. выявленных нарушений, остальные проблемы ликвидируются в настоящий момент.

Проверки выявили, что системные недостатки противопожарной защиты «зачастую обусловлены разобщённой системой государственного контроля за обеспечением пожарной безопасности при проектировании, строительстве и вводе зданий в эксплуатацию».

Так, сотни обследованных зданий имеют нарушения, устранить которые можно лишь в ходе их реконструкции. А некоторые из объектов были переоборудованы в торгово-развлекательные центры из зданий производственного и складского назначения, в том числе без соблюдения специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты многофункциональных объектов со сложной планировкой.

«Ситуация усугубляется наличием фактов эксплуатации зданий без соответствующего разрешения. В ходе проверок установлено более 360 подобных объектов», — подытожил Еникеев.

© Евгения Новоженина / РИА Новости

«Внезапные проверки всегда дают больший результат»

Эксперт в области пожарной безопасности, член правления Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Константин Калужин в беседе с RT положительно отреагировал на представленный МЧС законопроект.

«Надзорные функции у МЧС при проектировании зданий были и ранее. МЧС задавало свои требования, у ведомств были расхождения в нормативных документах, но они находили компромиссы. Когда с МЧС сняли эту задачу, Госстройнадзор стал устанавливать свои требования, которые расходились с требованиями Государственного пожарного надзора. Проблема в том, что, когда проектировалось здание, с МЧС это не согласовывалось, а на этапе начала эксплуатации МЧС должно было подписать эти документы. То, что хотят вернуть назад, это правильно», — отметил Калужин.

По словам собеседника RT, важна не только полнота проверки надзорных органов, но и её внезапность.

«Что касается внезапных проверок, это абсолютно правильно. Это значит, надо постоянно поддерживать в исправном состоянии все средства системы противопожарной безопасности. Такие проверки всегда дают больший результат», — заявил эксперт.

«Конечно, это должно быть без выкручивания рук для бизнеса, надо подключить экспертное сообщество», — заключил Калужин.

В свою очередь, эксперт в области пожарной безопасности «Деловой России» Максим Винтер рассказал RT о принципах проведения противопожарных проверок объектов вроде торгово-развлекательных центров. По его словам, стоит различать вопросы капитального и режимного характера.

«Если люди выходят на объект, выписывают предписание, они сопутствующе проверяют арендаторов, которым вменяется соблюдать правила противопожарного режима, то есть именно режимные вопросы. Есть вопросы капитального характера: к ним относятся системы пожарной безопасности, пожаротушения, сигнализации — это всё ответственность собственников здания. Режимные вопросы вменяются как собственникам здания, которые отвечают за общую территорию (холлы, эвакуационные лестничные клетки), так и предпринимателям, которые арендуют помещения, — они отвечают за режимные вопросы на своей территории. Когда выходят на проверку ТЦ, параллельно смотрят, как предприниматели ведут журнал, обслуживаются ли первичные средства пожаротушения, обучается ли персонал, знает ли свои обязанности», — пояснил эксперт.

При этом он призвал к разумной реализации принципа проведения внезапных проверок.

«Что касается отмены уведомлений — какая цель преследуется? Почему человек не может подготовить документы? Ведь инспектор приходит, у него есть ограничения по времени, есть опасность, что у предпринимателя нужные документы есть, но он, например, не успел их подготовить ко дню проверки... Надо искать золотую середину», — подытожил Винтер.