«Минимальные изменения под майские указы»: как оценили новую структуру правительства

Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру правительства, предложенную премьер-министром Дмитрием Медведевым. Кабмин теперь состоит из 22 министерств, а у премьер-министра будет десять заместителей. Основные изменения коснулись Минобрнауки — ведомство разделили на два министерства. Эксперты считают, что это позволит улучшить менеджмент в области развития науки, технологий и образования. О перспективах изменений в правительстве — в материале RT.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о структуре правительства страны. Проект структуры нового кабмина ему представил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», — сообщается на сайте Кремля.

Новое правительство будет сформировано из 22 министерств, у премьер-министра будет десять заместителей. Кроме того, появится должность первого вице-премьера — министра финансов России.

Своим указом президент разделил Министерство образования и науки на два отдельных ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Минпросвещения будет заниматься вопросами общего образования, в том числе среднего профессионального и дополнительного. Второе же министерство будет отвечать за сферу высшего образования, а также за развитие науки и инновационной деятельности.

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Указом главы государства также предписано упразднить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) и передать его функции Министерству науки и высшего образования.

Цифровое развитие

Кроме того, Путин распорядился переименовать Минкомсвязь в Министерство цифрового развития.

«Переименовать Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — уточняется в документе.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин отметил, что разделение Минобрнауки обсуждалось давно.

«Школьное образование и дошкольное — это отдельная тема. Качество образования, которым мы гордились в советские времена, нужно приводить в нормальное состояние. Кроме того, нынешняя система дошкольного образования платная... это тоже нужно менять», — сказал политолог в беседе с RT.

Что касается науки и высшего образования, он напомнил, что без кардинальных изменений в сфере науки и технологий невозможно реализовать главные установки правительства — технологический прорыв во всех отраслях и вхождение в пятерку сильнейших экономик.

Переименование Минкомсвязи в Министерство цифрового развития, по мнению Колядина, связано с цифровизацией практически всех сфер жизни.

«Это тренд: цифровизация экономики и социальной сферы является главной задачей. Нынешняя цифровая среда позволяет запускать основное количество процессов, минуя влияние людей. Бизнес может работать без всяких проверок извне, будучи совершенно прозрачным: надзорные органы могут получать информацию в режиме онлайн, что снимает проблемы и с них, и с бизнеса. Эта система пронизала экономику, науку, культуру и образование», — полагает эксперт.

Торговые представительства

Структурные изменения затронули и экономический блок правительства. Так, торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение Министерства промышленности и торговли. Раньше этим занималось Министерство экономического развития.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

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Премьер Дмитрий Медведев считает, что такая мера позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта, которыми на данный момент занимается Минпромторг, и соединить возможности торгпредств внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей.

«Все эти события и изменения органично исходят из идей, которые были заложены в новых указах и новых планах, обсуждаемых в политическом классе. Перед правительством стоит задача качественно и в срок выполнять то, что поручено, и менять облик страны», — считает Колядин.

Между тем генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что изменения в правительстве оказались, по сути, косметическими.

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«Это говорит о том, что президент и премьер в принципе удовлетворены работой предыдущего правительства и сочли необходимым сделать минимальные изменения под майский указ президента, чтобы максимально полно сориентировать исполнение. Основным изменением на данном этапе является разделение Министерства науки и образования, чтобы главы ведомств более плотно сосредоточились на доведении до ума работы этих отраслей. Речь идёт о более структурированных финансовых потоках и об улучшения менеджмента в области развития науки, технологий и образования», — сказал он в беседе с RT.

По словам политолога, премьер-министр Дмитрий Медведев давно поднимал и вопрос об оптимизации работы торгпредств.

«Они должны быть в профильном ведомстве. Это может привести к активизации российских торгпредств и перезапуску их функционала. Надеюсь, что Мантуров, который, скорее всего, сохранит свою позицию, сможет оживить их деятельность, что особенно актуально в период санкционного воздействия», — отметил он.