Путин создал должность первого вице-премьера — министра финансов России

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Российский президент Владимир Путин создал должность первого вице-премьера — министра финансов России. Об этом свидетельствует указ, опубликованный пресс-службой Кремля.

«Внести в сводный перечень государственных должностей России, утверждённый указом президента России от 11 января 1995 года №32 «О государственных должностях Российской Федерации»… следующие изменения: дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания: «Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации», — говорится в указе.

Согласно документу, теперь у премьер-министра России будет десять вице-премьеров.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев предложил кандидатуру главы Минфина Антона Силуанова на должность первого вице-премьера.

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