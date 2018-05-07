Медведев предложил кандидатуру Силуанова на пост первого вице-премьера

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Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме назвал предполагаемый состав будущего правительства, сообщает РИА Новости.
Медведев предложил кандидатуру Силуанова на пост первого вице-премьера
  • Reuters

Он отметил, что «если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена», то первым заместителем председателя правительства может стать Антон Силуанов.

«Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев, кандидатура которого была предложена российским президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России, прибыл в Госдуму для проведения консультаций с парламентскими фракциями.

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