Медведев предложил кандидатуру Силуанова на пост первого вице-премьера

Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме назвал предполагаемый состав будущего правительства, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что «если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена», то первым заместителем председателя правительства может стать Антон Силуанов.

«Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев, кандидатура которого была предложена российским президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России, прибыл в Госдуму для проведения консультаций с парламентскими фракциями.