«Предложение достаточно неожиданное»: почему Кудрин стал кандидатом на должность председателя Счётной палаты

Должность председателя Счётной палаты России соответствует компетенциям главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Такого мнения придерживаются политологи. По их словам, он жёстко относится к финансовым нарушениям и способен оптимизировать расход бюджетных средств. Ранее о предложении Кудрину возглавить орган государственного финансового контроля сообщили депутаты «Единой России». Представитель экс-министра финансов России эту информацию подтвердил, однако сам Кудрин пока не давал комментариев по этому вопросу.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счётную палату России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кудрина.

«Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает», — заявил он.

Эту информацию подтвердил и заместитель председателя Госдумы, первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он отметил, что Кудрин заинтересовался идеей возглавить ведомство.

«Мы предложили Алексею Леонидовичу обдумать этот вопрос. Он с интересом отнёсся к нашему предложению — к тому, чтобы быть выдвинутым от фракции «Единая Россия», — цитирует Исаева агентство.

По его словам, изначально фракция планировала выдвинуть на эту должность Александра Жукова, который ранее возглавлял в Госдуме бюджетный комитет. «Но Александр Дмитриевич сказал, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте», — добавил Исаев.

Напомним, ранее Алексей Кудрин возглавлял Министерство финансов России и был заместителем председателя правительства.

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Поступившее Кудрину предложение адекватно его опыту и компетенциям, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.

«Известно его жёсткое отношение к финансовым нарушениям. Можно сказать, что именно он выстроил в России новую систему Федерального казначейства с жёсткой финансовой дисциплиной. Сам, лично тщательно контролировал своевременность и полноту движения финансовых средств. Он изнутри знает систему и в этой роли будет очень востребован», — уверен Орлов.

С ним согласился президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его мнению, Кудрин способен оптимизировать и контролировать расходование бюджетных средств.

«При этом он не является по своему мышлению экономистом с точки зрения планирования экономического развития. Но если Кудрин отвечает за качество расходования и финансовую организацию процесса, это соответствует его сильным компетенциям. В Счётной палате он будет на своём месте», — заметил эксперт.

При этом он напмнил, что нынешний председатель Счётной палаты, Татьяна Голикова, уже «вывела качество работы на новый уровень».

Экс-министр и зампред правительства

В новой российской истории у Счётной палаты было три руководителя: Хачим Кармоков, Сергей Степашин и Татьяна Голикова, которая возглавляет орган финансового контроля с 2013 года.

РИА Новости

В ходе встречи с депутатами «Единой России» глава правительства Дмитрий Медведев назвал Голикову в числе кандидатов на пост вице-премьера. Предполагается, что в новом кабмине она будет курировать социальный блок.

«Мы активно и продуктивно сотрудничали с ней в Госдуме при принятии ряда важных законопроектов, когда она была министром здравоохранения и социального развития. На должности председателя Счётной палаты она также зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель», — рассказал RT замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Алексей Кудрин работал в правительстве с 2000-го по 2011 год, возглавляя Министерство финансов России. В 2000—2004 и в 2007—2011 годы он был заместителем председателя правительства.

В 2013-м Кудрин вошёл в президиум Экономического совета при президенте России, а в 2016 году возглавил Центр стратегических разработок (ЦСР). Также он является председателем Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Говоря о выдвижении кандидатуры Кудрина, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил его опыт работы в КГИ.

«Алексей Леонидович последнее время возглавляет такую структуру, как Комитет гражданских инициатив, где достаточно критично многие вещи оцениваются... И нам кажется, что это будет хорошо», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Разговоры о возвращении Алексея Кудрина в правительство ходят уже много лет. Так, во время одной из прямых линий журналисты спросили Владимира Путина о возможном назначении Кудрина. Тогда президент отметил, что экс-министр финансов отказывается от предложений вернуться во власть, и в шутку назвал его сачком.

«Не хочет… Предложение было сделано. Отказался... Сачок, работать не хочет», — сказал Путин.

Структурные реформы

Кудрин считает, что для ускорения экономического роста России необходимы структурные реформы. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии на XIX Апрельской международной научной конференции. По его словам, необходимо наращивать производительность и внедрять новые технологии.

Также он полагает, что для ускорения экономического роста нужно решить проблемы экспорта и его диверсификации. По оценке ЦСР, необходимо удвоение несырьевого экспорта — до $250 млрд. Опережающими темпами, считает Кудрин, должен расти экспорт машиностроительной продукции, который сейчас составляет 8% в общей доле российских поставок за рубеж. К 2024 году данное значение должно возрасти до 13%, а к 2035-му — до 20%.

«И только к 2035 году у нас несырьевой экспорт может сравняться с сырьевым, учитывая то, что сырьевой тоже будет нарастать. Только тогда мы скажем, что переходим границу нашей зависимости от экспорта минерально-сырьевых ресурсов. Это повлияет на стабилизацию нашего платёжного баланса и курсовой политики», — отмечал Кудрин.