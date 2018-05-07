В «Единой России» прокомментировали список кандидатов на посты вице-премьеров

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал RT, что в партии поддерживают кандидатуры на посты вице-премьеров, которые предложил и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев. По его словам, важно, что ведущими экономическими и социальными блоками в правительстве будут руководить профессионалы, разбирающиеся в этих сферах. При этом он напомнил, что все претенденты ещё будут обсуждаться с президентом.

«Первым вице-премьером и куратором экономического блока станет Антон Силуанов, который долгие годы работал в Министерстве финансов, известен как человек ответственный за свою работу, умеющий скрупулёзно выполнять поставленные перед ним задачи. Социальный блок будет курировать Татьяна Голикова. Мы активно и продуктивно сотрудничали с ней в Госдуме при принятии ряда важных законопроектов, когда она была министром здравоохранения и социального развития. На должности председателя Счётной палаты она также зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель. Сельское хозяйство станет курировать Алексей Гордеев, который ранее был министром сельского хозяйства, а в последние годы — представителем президента в ЦФО, ему эта область тоже не понаслышке известна. Он пользуется заслуженным авторитетом среди тех, кто работает в агропромышленном комплексе», — сообщил Исаев.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» также рассказал и о других кандидатах на посты вице-премьеров.

«Курировать промышленность будет Дмитрий Козак — человек, который вёл многие направления в правительстве, и мы знаем его как умеющего доводить принятые решения до конца. Ольга Голодец займётся вопросами спорта и культуры. Виталий Мутко должен занять пост вице-премьера по строительству. Неожиданно, что ему предложено сменить сферу деятельности, но он известен как профессиональный организатор. Что касается вновь приходящих вице-премьеров, то они тоже известны как сильные управленцы и, думаю, реализуют себя в тех направлениях, которые им будут поручены», — добавил собеседник RT.

Исаев напомнил, что после утверждения структуры правительства будут обсуждаться кандидатуры на посты министров.

Ранее исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минсельхоза Алексея Гордеева на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство.