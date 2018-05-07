Медведев предложил кандидатуру Гордеева на пост вице-премьера по АПК
Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минсельхоза Алексея Гордеева на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство.
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«Таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев», — заявил Медведев во время встречи с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме.
Ранее Медведев предложил назначить Максима Акимова вице-премьером.
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