Медведев предложил кандидатуру Гордеева на пост вице-премьера по АПК

Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минсельхоза Алексея Гордеева на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев», — заявил Медведев во время встречи с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее Медведев предложил назначить Максима Акимова вице-премьером.