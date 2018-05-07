Медведев предложил кандидатуру Акимова на пост вице-премьера России
Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил назначить Максима Акимова вице-премьером. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме.
- РИА Новости
- © Владимир Сергеев
Как отмечает РИА Новости, ранее Акимов занимал пост первого замруководителя аппарата кабмина.
Ранее Медведев предложил назначить вице-премьером России Константина Чуйченко.
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