Медведев предложил кандидатуру Акимова на пост вице-премьера России

Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил назначить Максима Акимова вице-премьером. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме.

РИА Новости

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Как отмечает РИА Новости, ранее Акимов занимал пост первого замруководителя аппарата кабмина. Ранее Медведев предложил назначить вице-премьером России Константина Чуйченко.