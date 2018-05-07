Медведев предложил кандидатуру Константина Чуйченко на пост вице-премьера

Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером России Константина Чуйченко.

«С моей стороны неправильно, если бы я не проинформировал вас о том, кого я видел бы руководителем аппарата правительства в должности вице-премьера, потому что этот человек ведёт законопроектную работу. У меня есть предложение назначить на эту должность, если, конечно, всё это будет подписано президентом, Константина Чуйченко», — цитирует Медведева РИА Новости.

Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее Медведев предложил кандидатуру Антона Силуанова на пост первого вице-премьера.