Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин предложил снизить возраст, с которого в России возможна самостоятельная предпринимательская деятельность, до 14 лет.

«Нам нужно предпринимательству учить со школьного возраста. Нужно возраст предпринимательства снижать. Сегодня у нас это 16 лет, может быть, и с 14 лет разрешать», — цитирует его ТАСС.

Об этом он заявил во время выступления на Дне молодёжного предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он также добавил, что Россия отстаёт от других стран по количеству предпринимателей.

«Тех, кто бы хотел открыть свой бизнес, около 2% — в развитых рынках это число доходит до 8—10%. Если у нас будет 2%, мы не развернём экономику к новым возможностям», — добавил он.

В сентябре 2017 года газета «Известия» писала, что правительство России намерено в течение двух лет отменить неактуальные требования к бизнесу, снизив тем самым финансовую нагрузку на предпринимателей.