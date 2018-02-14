Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
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«Нам нужно предпринимательству учить со школьного возраста. Нужно возраст предпринимательства снижать. Сегодня у нас это 16 лет, может быть, и с 14 лет разрешать», — цитирует его ТАСС.
Об этом он заявил во время выступления на Дне молодёжного предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Он также добавил, что Россия отстаёт от других стран по количеству предпринимателей.
«Тех, кто бы хотел открыть свой бизнес, около 2% — в развитых рынках это число доходит до 8—10%. Если у нас будет 2%, мы не развернём экономику к новым возможностям», — добавил он.
В сентябре 2017 года газета «Известия» писала, что правительство России намерено в течение двух лет отменить неактуальные требования к бизнесу, снизив тем самым финансовую нагрузку на предпринимателей.