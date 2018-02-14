Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет

Короткая ссылка
Экс-министр финансов России Алексей Кудрин предложил снизить возраст, с которого в России возможна самостоятельная предпринимательская деятельность, до 14 лет.
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Нам нужно предпринимательству учить со школьного возраста. Нужно возраст предпринимательства снижать. Сегодня у нас это 16 лет, может быть, и с 14 лет разрешать», — цитирует его ТАСС.

Об этом он заявил во время выступления на Дне молодёжного предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он также добавил, что Россия отстаёт от других стран по количеству предпринимателей. 

«Тех, кто бы хотел открыть свой бизнес, около 2% — в развитых рынках это число доходит до 8—10%. Если у нас будет 2%, мы не развернём экономику к новым возможностям», — добавил он. 

В сентябре 2017 года газета «Известия» писала, что правительство России намерено в течение двух лет отменить неактуальные требования к бизнесу, снизив тем самым финансовую нагрузку на предпринимателей.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru