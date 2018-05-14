Обеспечить прорыв: как может измениться экономическая политика России в 2018—2024 годах

В будущем правительстве кандидат на пост первого зампреда Антон Силуанов намерен заняться поиском решений для выполнения президентских майских указов — 2018. Как заявил в понедельник и. о. главы Минфина, прежде всего нужно обеспечить высокие темпы роста ВВП и «провести прорыв в экономике». Кабмин ещё не сформирован, однако эксперты уже увидели в назначении Силуанова сигнал к усилению роли финансового блока и продолжению политики сбережения резервов. Какие изменения могут произойти в российской экономике в 2018—2024 годах — в материале RT.

В новом правительстве основная задача исполняющего обязанности министра финансов, кандидата на должность первого вице-премьера Антона Силуанова заключается в реализации планов, обозначенных в послании президента России Владимира Путина.

«Основную задачу президент поставил — это обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике. Это первая задача», — цитирует Силуанова ТАСС.

Вторая задача, по словам Антона Силуанова, связана с «рядом решений, необходимых для реализации планов, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию и в новом майском указе. Исходя из этого и будет строиться работа Минфина, Минэкономразвития и всех ведомств при правительстве».

В понедельник, 14 мая, и. о. главы Минфина не только объявил о приоритетных направлениях своей деятельности в будущем кабмине, но уже подал чёткий сигнал бизнесу и экспертному сообществу: власти не планируют повышать НДФЛ.

«В наших расчётах мы не планируем повышение НДФЛ. Все решения по настройке налоговой системы России должны быть приняты до середины июля. Сейчас правительство сформируется и уже подготовит новые предложения, будем с этими предложениями выступать в Думе и обсуждать.

У нас есть ограничение по срокам принятия решений, поскольку Дума будет работать до середины, может быть, второй половины июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию», — пояснил Антон Силуанов.

Антон Силуанов

РИА Новости

© Илья Питалев

Кроме того, кандидат на пост первого зампреда рассказал о намерениях властей относительно помощи компаниям, которые подпали под санкции. В частности, речь идёт о рассматриваемом в правительстве вопросе кредитной поддержки «Русала» и ГАЗа за счёт созданного государством Промсвязьбанка.

Усилия в экономике

Новые назначения в будущем кабмине на ближайшую шестилетку (кандидаты на должность вице-премьеров уже известны) напрямую связаны с амбициозными целями, которые поставил Владимир Путин до 2024 года. Основной приоритет майских указов — 2018 заключается в ускорении экономического роста, который, в свою очередь, связан с развитием и улучшением демографии, здравоохранения, образования, экологии, социальной сферы, строительства и сельского хозяйства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев оценил исполнение поручений главы государства в 8 трлн рублей. Эксперты не исключают, что эта сумма вполне подъёмна для федерального бюджета, учитывая прогнозируемый Минфином в 2018 году профицит казны (впервые с 2011 года. — RT). Именно с задачей ускорения экономического роста в 2018—2024 годы эксперты связывают выдвижение кандидатуры Силуанова на пост первого вице-премьера.

«Я считаю, что назначение Антона Силуанова на пост первого вице-премьера значительно усилит экономическое направление в будущем правительстве, потому что до этого данную должность занимал Игорь Шувалов, но у него не было «под рукой» такого мощного инструмента, как Минфин», — подчеркнул в разговоре с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов.

Экономист напоминает, что Минфин всегда был сторонником консервативной политики с точки зрения развития и рисков. «В какой-то мере выдвижение Силуанова свидетельствует об общей осторожной стратегии и о решающем значении в поиске значительных объёмов для финансирования бюджетных программ», — отметил Абрамов.

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По словам эксперта, отчасти финансовые власти рассчитывают на рост нефтяных цен — в бюджете стоимость энергоресурсов заложена на уровне $40 за баррель с ежегодной двухпроцентной индексацией. Однако сейчас мы наблюдаем цены на сырьё, близкие к отметкам $70—80 за баррель. Причём зарубежные аналитики не исключают роста стоимости энергоресурсов до $100 за баррель уже в 2019 году.

«Силуанов зарекомендовал себя как абсолютно грамотный чиновник, разбирающийся в экономической ситуации и в регулировании экономики. Единственный минус данного назначения заключается в том, что Минфин, как правило, не заинтересован в развитии, его задача — это экономия ресурсов. В развитии и инвестициях заинтересовано Минэкономразвития, поэтому у этих двух министерств часто возникал конфликт интересов.

К примеру, Максим Орешкин (исполняющий обязанности министра экономического развития. — RT) говорит, что нужны деньги, а Силуанов отвечает, что средства необходимо экономить, создавать резервы и соблюдать бюджетное правило», — пояснил RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Новые вызовы

Антон Силуанов возглавил Минфин в 2011 году, за это время он показал себя как сторонник жёсткой финансовой политики и активно отстаивал введение нового бюджетного правила. Именно этот проект экономисты называют одним из самых успешных в деятельности министерства.

Новое бюджетное правило начало действовать с 2018 года. Эксперты подчёркивают, что оно уже позволило снизить влияние нефтяных цен на российскую экономику и даёт возможность со временем перейти к накоплению сверхдоходов от экспорта энергоресурсов в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Новое бюджетное правило в России, которое опирается на фиксированную эталонную цену на нефть, является важной структурной реформой. Наряду с переходом к таргетированию инфляции бюджетное правило демонстрирует твёрдую приверженность российских властей к усилению макроэкономической стабильности», — цитирует ТАСС ведущего экономиста по России Всемирного банка Апурва Санги.

Напомним, что в российском бюджете на 2018 и плановый период 2019—2020 годы заложено новое бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки (40$ за баррель российской марки Urals), будут направляться не на расходы, а в резервы.

«Президент в своём послании Федеральному собранию поставил задачу в полтора раза увеличить долю ВВП на душу населения. Для этого среднегодовые темпы роста должны составлять порядка 6%. При сегодняшней парадигме экономики войти в пятёрку достаточно сложно. По номинальному объёму ВВП мы находимся на 12—13 месте. Поэтому выход в пятёрку возможен только при решении массы вопросов. Первое — это структурные, управленческие и институциональные реформы», — уточняет Остапкович.

Экономист также подчёркивает и необходимость роста производительности труда. Так, показатель безработицы в России считается одним из наименьших в Европе — около 5%. Однако эксперты по социальной экономике неоднократно подчёркивают уже сформировавшуюся проблему — так называемую демографическую яму, когда будет сокращаться число людей производительного возраста. Речь идёт о россиянах 28—52 лет. «В течение восьми лет их доля будет сокращаться, а пенсионеров — лишь возрастать», — прогнозирует Остапкович.

Впрочем, эксперт считает, что потенциал роста России сейчас составляет 2,5% ВВП (среднемировой — 3,5% ВВП). Однако, если власти в новую шестилетку начнут структурные экономические реформы, то цель новых майских указов будет достигнута.