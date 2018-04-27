Нейтральное решение: Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Апрельское ослабление рубля на фоне геополитической напряжённости стало главной причиной сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 7,25% годовых. Решение регулятора взять паузу не стало сюрпризом для участников рынка, экономистов и наблюдателей — риски ускорения темпов роста инфляции на фоне валютных колебаний всё ещё сохраняются. Однако и сам Банк России, и эксперты подчёркивают, что сейчас нет причин для смены нейтральной денежно-кредитной политики ЦБ. Что ждёт финансовый рынок в среднесрочной перспективе — в материале RT.

В пятницу, 27 апреля, по итогам заседания совета директоров Центробанк России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

«Произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряжённости станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создаёт рисков превышения цели по инфляции», — подчеркнули в ЦБ.

«Вместе с тем пока остаётся неопределённость относительно влияния произошедших событий на сами инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3—4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — так регулятор обосновал своё решение в опубликованном 27 апреля заявлении на официальном сайте.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева не исключила, что Банк России может пересмотреть прогноз по инфляции на 2018 год в сторону повышения.

«Скорее всего, вверх, судя по последним событиям и последним цифрам, по валютному курсу, но насколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации», — цитирует ТАСС Юдаеву.

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При этом, по словам главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игоря Дмитриева, повышение прогноза по инфляции выше 4% является маловероятным сценарием.

«В мае—апреле будет небольшое повышение инфляции в годовом выражении, потом вновь ожидается некоторое снижение и будет возвращение к 4% на горизонте ближайших кварталов», — передаёт Интерфакс прогноз Дмитриева.

На сегодняшний день ожидания Центробанка по годовой инфляции находятся на уровне 3—4%. Однако, как отмечается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен», регулятор не исключает более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%. Но риск превышения этого показателя оценивается как невысокий.

«Основной параметр в политике инфляционного таргетирования, которой придерживается наш ЦБ, — это уровень инфляции. По-видимому, именно ситуация с курсовой динамикой рубля и вызовет коррекцию в динамике ставки. Представители финансовых властей уже намекнули, что, скорее всего, она не будет понижена до значений, ожидавшихся один-два месяца назад», — пояснил RT директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

В то же времяБанк России пока не намерен менять стратегию денежно-кредитной политики, сохраняя её нейтральной в 2018 году. То есть речь идёт о постепенном планомерном снижении ставки.

Однако в своём пятничном сообщении ЦБ отметил, что потенциал снижения ключевой ставки в рамках «нейтральной политики» сейчас уменьшился — всё дело в росте процентных ставок на развитых рынках и «повышении страновой премии за риск на Россию».

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Ксения Юдаева также отмечала ранее, что темпы снижения ставки ЦБ могут замедлиться относительно ранее запланированных сроков.

«К такому решению может привести фундаментально необоснованное ослабление рубля, вызванное, например, очередным пакетом санкций. Логично, что ЦБ рассматривает различные возможные сценарии и готовит комплекс мер по стабилизации рынков», — прокомментировал RT ситуацию со ставкой ЦБ старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

В свою очередь, Михаил Алтынов считает, что вероятность повышения ставки возрастёт лишь в некоторых случаях — прежде всего если курс доллара США достигнет 70—75 рублей, а цена на нефть упадёт ниже $50 за баррель.

«Экономика России нуждается в смягчении денежно-кредитной политики, поэтому мы ориентируемся на продолжение снижения ставки, но не раньше третьего квартала. Целевое значение на конец этого года по нашим оценкам составит 6,50—6,75% годовых», — прогнозирует руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Как отметил в разговоре с RT доцент кафедры макроэкономики РЭШ Валерий Черноокий, снижение ставки на 25 базисных пунктов может произойти не ранее осени — как правило, в этот период проясняется ситуация с уровнем годовой инфляции.

«Формально никаких ограничений на повышение ключевой ставки не было и раньше. Однако с 2015 года она находилась на слишком высоком уровне и вероятность её роста была практически нулевая. Сегодня, когда ставка уже близка к нейтральной, любые факторы, увеличивающие риск роста инфляции выше 4%, повышают вероятность такого решения. Тем не менее утверждение Игоря Дмитриева я рассматриваю как форму вербальной интервенции, направленной на успокоение валютного рынка, а не как сигнал, что Центробанк действительно сделает этот шаг», — заключил экономист.