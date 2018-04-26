Плавный переход: как может измениться курс доллара в первой половине мая

На торгах Московской биржи в четверг, 26 апреля, рубль умеренно дешевеет к доллару США и евро. Перед началом майских праздников российский валютный рынок оказался под давлением — инвесторы опасаются укрепления американской нацвалюты и новых санкций со стороны Великобритании. Вероятность очередных ограничений рискует даже «перекрыть» эффект от высоких цен на нефть. Какой курс рубля можно ожидать в ближайшие недели — в материале RT.

В четверг, 26 апреля, рубль демонстрирует ослабление в ходе торгов на Московской бирже. Так, в первой половине дня курс доллара вырос до максимума за две недели и достиг отметки 63 рубля. В последний раз такое значение можно было наблюдать 12 апреля, когда рынок реагировал на введение новых санкций. При этом европейская валюта также укрепилась к российской до 76,60 рублей.

Официальный курс Центробанка России на 27 апреля составил 62,60 рубля за доллар и 76,18 рубля за евро.

Также по теме «Держим руку на пульсе»: как в Центробанке отреагировали на ослабление рубля Российский валютный рынок проявил устойчивость к внешним шокам и демонстрирует относительную стабильность. Об этом в понедельник, 16...

Уже в середине торгового дня нацвалюта несколько отыграла потери и зафиксировалась вблизи уровня 62,70 рублей за доллар. Тем не менее, рынок по-прежнему находится под давлением целого ряда факторов.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, рубль сейчас плавно сдаёт позиции на фоне глобального укрепления доллара. Так, нацвалюта США демонстрирует максимальный рост с начала 2018 года к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). По данным MarketWatch, соответствующий индекс DXY поднялся до 91,22 пункта.

«В первую очередь, такая ситуация связана с ожиданиями агрессивного роста ставки ФРС США, что уже отразилось на доходности американских долговых бумаг. Глобальный переток средств, который мы сейчас наблюдаем на рынке, пока играет в пользу доллара», — рассказал RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

В среду, 25 апреля, доходность десятилетних гособлигаций США впервые с 2014 года превысила 3%. При этом показатель казначейских бумаг со сроком погашения два года вырос до 2,47% — максимум с июля 2008 года. «Чем выше будут котироваться долговые бумаги США, тем больше будет отток ликвидности с развивающихся рынков. Сегодня мы видим, как эта закономерность проявляться на российском рынке», — пояснил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

Повышенное давление

Российская валюта остро реагирует на укрепление доллара и практически игнорирует рекордные цены на нефть. Как правило, рост котировок на энерготопливо оказывает поддержку рублю. В то же время, по мнению Ивана Манаенко, высокая стоимость сырья на сегодняшний день необоснована.

В последние дни баррель нефти эталонной марки Brent торгуется на уровне $74—75 — такое ценовое значение наблюдается на рынке впервые с ноября 2014 года. Во многом стремительный взлёт котировок вызван ожиданиями инвесторов. Трейдеры всё больше рассчитывают на введение американских санкций против Ирана и уже ставят на дальнейший рост цен на углеводороды до $80 за баррель.

«Нефть не оказывает должного влияния, так как рублю удалось немного открепиться от сырьевой привязки. Теперь основными драйверами курсового роста являются геополитика и экономические решения», — считает заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин.

Как пояснил Иван Манаенко, ещё одной причиной ослабления рубля стала инициатива британских властей раскрыть имена россиян, хранящих средства в офшорах. Соответствующий законопроект парламент Великобритании планирует обсудить уже на следующей неделе, пишет The Times. В связи с этим инвесторы ждут продолжения санкционного давления на Россию.

globallookpress.com

© Daniel Radicevic/http://imagebroker.com/#/search/

«Участники рынка опасаются, что возобновление санкционной риторики со стороны Запада может привести к ещё одной волне бегства капитала, спровоцировав распродажи на российском фондовом рынке», — объяснил Артём Деев.

Кроме того, по оценке экспертов, против рубля играют и валютные интервенции ЦБ. С 19 апреля Банк России возобновил покупки валюты на внутреннем рынке для Минфина. При этом объём операций превысил досанкционный уровень и составил 17,5 млрд рублей. Таким образом, монетарные власти уверены в завершении периода высокой валютной волатильности и готовы продолжать политику пополнения стратегических резервов от нефтедоходов.

Как отмечает Андрей Люшин, при сохранении нынешней ситуации в первой половине мая российская валюта будет оставаться в диапазоне 61—62 рубля за доллар США.

В то же время, в дальнейшем эксперты не исключают поэтапного возвращения нацвалюты к недавним максимумам.

«Фондовый рынок отыграл недавние потери, поэтому пока не приходится ожидать инвестиционного притока. Таким образом, конечно, рубль будет постепенно сдавать свои позиции, но без обвала», — заключил Иван Манаенко.