Пентагон выступил за «гибкие исключения» из антироссийских санкций
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в вопросе рассмотрения последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против России. — RT), так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнёров», — говорится в письменных показаниях Мэттиса перед членами конгресса.
Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине.