Пентагон выступил за «гибкие исключения» из антироссийских санкций

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в «гибких исключениях» из антироссийских санкций, которые могут затронуть американских союзников.
Пентагон выступил за «гибкие исключения» из антироссийских санкций
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в вопросе рассмотрения последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против России. — RT), так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнёров», — говорится в письменных показаниях Мэттиса перед членами конгресса.

Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине.

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