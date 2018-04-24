Страны G7 заявили о возможности ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине
Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7.
«Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей... Мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — цитирует коммюнике РИА Новости
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России».