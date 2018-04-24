Страны G7 заявили о возможности ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

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Страны «Большой семёрки» (G7) заявили о возможности усилить санкции против России из-за ситуации на Украине.

Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7.

«Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей... Мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — цитирует коммюнике РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России».

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