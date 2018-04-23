Джонсон рассказал о создании странами G7 спецгруппы «для изучения поведения России»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России».

«Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения», — цитирует РИА Новости Джонсона.

Ранее Министерство иностранных дел Канады опубликовало заявление, в котором указывается, что страны «Большой семёрки» собираются продолжать политику санкций в отношении России из-за Украины.