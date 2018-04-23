Джонсон рассказал о создании странами G7 спецгруппы «для изучения поведения России»
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России».
- Reuters
«Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения», — цитирует РИА Новости Джонсона.
Ранее Министерство иностранных дел Канады опубликовало заявление, в котором указывается, что страны «Большой семёрки» собираются продолжать политику санкций в отношении России из-за Украины.
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