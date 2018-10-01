Последствия торговых войн: с чем связаны опасения по поводу экономической рецессии в США в 2020 году

Две трети членов Национальной ассоциации экономики предпринимательства (NABE) США прогнозируют наступление рецессии в стране до конца 2020 года. Главными причинами прекращения экономического роста американские специалисты считают текущую торговую политику Белого дома и повышение базовой ставки ФРС. Если кризис действительно произойдёт, то проблемы Соединённых Штатов приведут к серьёзным последствиям для многих других стран. В то же время, по мнению экспертов, для мира это будет хороший шанс, чтобы избавиться от долларовой зависимости.

Большинство экспертов американской Национальной ассоциации экономики предпринимательства (NABE) прогнозируют начало новой рецессии в США не позднее конца 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса среди членов организации. Так, порядка 10% респондентов полагают, что экономический спад начнётся уже в 2019 году, 56% ставят на 2020 год, и около трети опрошенных — на 2021-й. Результаты исследования приводит Bloomberg.

Примечательно, что члены NABE достаточно оптимистично оценивают перспективы экономики в текущем году. Так, по сравнению со своей июньской оценкой аналитики повысили прогноз роста ВВП в 2018 году на 0,1% (до 2,9%) и сохранили ожидания по 2019 году на уровне 2,7%.

Прогноз ФРС относительно динамики американской экономики ещё более оптимистичный, но даже в нём наблюдается последовательное замедление темпов роста. Если в 2018 году, по оценке Федрезерва, ВВП США прибавит 3,1%, то в 2019 году показатель снизится до 2,5%, в 2020-м — до 2%, а в 2021-м — до 1,8%.

«Данный тип прогноза от NABE представляет собой типичное «следование за трендом». Я думаю, что рецессия, вполне возможно, начнётся уже в 2019 году и практически наверняка — до конца 2020 года», — рассказал в интервью RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон.

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик расценивает прогноз бизнес-ассоциации скорее как сигнал со стороны экспертного сообщества в отношении рисков текущей экономической политики администрации Трампа. В первую очередь речь идёт о высоком росте протекционизма и развязывании торговых войн.

Торговый негатив

Наиболее серьёзным риском для экономики США 41% респондентов NABE назвали текущую торговую политику. При этом 18% также отметили угрозу высокой базовой ставки ФРС и 18% указали на вероятность существенного падения или же чрезмерной волатильности фондового рынка.

Руководитель исследования, исполнительный вице-президент и директор аналитической службы Федерального резервного банка Атланты Дэвид Алтиг отметил, что большое влияние на мнение экономистов оказала именно тема тарифных войн. В результате изменения американской торговой политики около половины опрошенных несколько повысили свои ожидания по инфляции. Одновременно свыше 50% респондентов снизили свой прогноз по росту ВВП в 2018 году и около 80% ухудшили оценку на 2019 год.

Марк Торнтон, в свою очередь, полагает, что главными факторами замедления экономики США станут высокая базовая ставка ФРС, рост цен на природные ресурсы и проблема слишком высокого госдолга. Что касается торговых противостояний Вашингтона, то они могут стать спусковым крючком для накопившихся проблем и создать дополнительные сложности как для Штатов, так и для других государств.

«Главный негативный элемент с точки зрения экономического роста — это торговые конфликты и ответные тарифные ограничения по экспорту товаров и услуг за рубеж, которые могут получить американцы. Пересматриваются региональные торговые соглашения, и на двусторонней основе мы также всё чаще видим не обмен торговыми преференциями, а скорее обмен ограничениями», — отметил Ярослав Лисоволик.

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Серьёзным риском, по словам эксперта, может стать угроза коррекции на фондовом рынке США. В последнее время американский промышленный индекс Dow Jones и корпоративный S&P 500 активно обновляют новые рекорды и на сегодняшний день находятся на самом высоком уровне за всю историю. По мнению Ярослава Лисоволика, именно столь стремительный рост индикаторов и повышает уязвимость рынка перед негативными факторами в экономике.

«Для США финансовые рынки важны с точки зрения экономического роста гораздо больше, чем для развивающихся стран. Там падение фондового рынка может иметь намного более серьёзные последствия в том числе для инвестиций, а также для потребления, ведь значительная часть населения так или иначе присутствует на фондовом рынке», — пояснил эксперт.

Впрочем, американский Центробанк пока не видит рисков для возможного замедления экономики и продолжает поднимать свою базовую ставку. 26 сентября она была повышена на 0,25 процентного пункта, до уровня 2—2,25% годовых. Одновременно регулятор подтвердил планы о будущих повышениях в 2018 и 2019 годах.

Глобальный эффект

Рецессия экономики США, по мнению экспертов, может создать большие сложности для всех остальных стран. Так, эксперты напоминают, что глобальный кризис десятилетней давности начался именно со Штатов.

Как отмечает Ярослав Лисоволик, значительная часть рисков для мировой экономики продолжает концентрироваться в США. Одной из главных проблем остаётся высокий уровень госдолга. В настоящее время он уже превышает 100% ВВП и составляет $21,51 трлн. Такие данные приводит официальный портал Usdebtclock.org. По мнению экспертов, одновременно с перегретостью финансовых рынков и продолжающимся повышением процентных ставок ФРС именно высокая задолженность вызывает наибольшую обеспокоенность у экономистов. Текущее положение дел в мировой экономике усугубляет и целый ряд проблем за пределами Штатов.

«Лично я ожидаю начала рецессии уже во второй половине 2019 года. Спад может стартовать даже раньше, если ситуация на развивающихся рынках продолжит ухудшаться, особенно в Азии, а проблемы в Евросоюзе будут обостряться», — отметил в беседе с RT генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.

Основным драйвером рецессии, по словам эксперта, станет влияние агрессивной торговой политики США, особенно в отношении Китая, и её возможное распространение на другие страны Азии. Признаками этого влияния, по мнению д'Амброзио, можно считать повышение центральными банками Индонезии и Филиппин процентных ставок на прошлой неделе в попытке остановить удешевление своих валют и удержать инфляцию под контролем.

Вместе с тем, по мнению эксперта, экономический спад может стать хорошей возможностью для стран, стремящихся найти выход из торгового тупика в отношениях с США и снизить зависимость глобальной экономики от доллара.

Подушка безопасности

Эксперты полагают, что в отличие от 2008 года возможная глобальная рецессия на этот раз не станет серьёзным ударом по экономике России. По словам экономистов, страна могла бы ощутить на себе влияние кризиса через падение цен на нефть. Если рост мирового ВВП существенно замедлится, это негативно скажется на глобальном спросе и, соответственно, на стоимости энергоносителей. В то же время Минфин РФ достаточно консервативно подошёл к формированию федерального бюджета и заложил в него невысокий уровень цен на углеводороды.

«Даже при снижении стоимости нефти эффект на бюджет и на экономику будет ограниченным. Помимо этого, Россия как раз за счёт высоких цен на энергоносители в последние годы накопила резервы, которые помогут ей преодолеть негативные последствия внезапного падения стоимости нефти. Также наш внешний долг по сравнению с 2008 годом значительно снизился, и Россия гораздо в меньшей степени уязвима к новому шоку», — считает Ярослав Лисоволик.

Марк Торнтон также полагает, что для России, которая живёт в условиях жёсткой экономии и соблюдения бюджета, последствия будут не так существенны. К тому же если вырастут цены на аграрно-сырьевые товары, особенно зерно и золото, то российская экономика будет защищена от глобального экономического кризиса, заключил эксперт.