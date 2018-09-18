Режим блокировки: США объявили о новых пошлинах на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд

Дональд Трамп объявил о начале второго раунда торговой войны с Китаем. После введения этим летом пошлин на $50 млрд Соединённые Штаты обложили товары из КНР новыми тарифами объёмом $200 млрд. Таким образом, под ограничения подпадёт половина всех поставок из азиатской республики в Америку. Официальный Пекин уже пообещал принять соответствующие контрмеры. Тем не менее, по словам главы Белого дома, любые ответные действия Китая приведут к ещё большему торговому давлению со стороны Штатов. Рискнёт ли Вашингтон ограничить весь китайский экспорт в США — в материале RT.

Торговая война между Китаем и США приняла новый оборот: Дональд Трамп ввёл заявленные ранее 10%-ные пошлины на импорт продукции из КНР — суммой $200 млрд. Ограничения вступят в силу уже 24 сентября, а с 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Соответствующее заявление американского президента опубликовано на сайте Белого дома.

В своём сообщении Трамп вновь подчеркнул, что основные цели торговых ограничений Вашингтона в отношении Пекина связаны с предотвращением несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, а также с защитой экономики США.

Напомним, по версии администрации Белого дома, результатом действий КНР стал огромный дефицит в торговом балансе Штатов с азиатской республикой объёмом $375 млрд.

Примечательно, ещё в мае по итогам двусторонних переговоров оба государства условились о мирном урегулировании торгового противостояния. Тем не менее Вашингтон всё же решился на дальнейшую эскалацию конфликта и уже 6 июля начал вводить 25%-ные пошлины на китайские товары на общую сумму $50 млрд. Часть этих тарифных мер (на $34 млрд) вступила в силу сразу же, а ограничения на $16 млрд Вашингтон ввёл 23 августа. В свою очередь китайские власти ответили зеркальным образом.

Как следует из данных Bloomberg и Бюро переписи населения США, по итогам 2017 года американский экспорт в Китай составил $130 млрд, а импорт из КНР достиг $506 млрд. Таким образом, введённые ранее Вашингтоном пошлины на $50 млрд и объявленные накануне тарифы на $200 млрд ограничивают практически половину всех китайских поставок в Штаты.

Отметим, ещё в начале августа Китай пригрозил США реализацией новых тарифных мер против американской продукции объёмом $60 млрд в случае усиления протекционистских действий Вашингтона. В то же время, как следует из опубликованного заявления Трампа, если Пекин вновь примет подобного рода ответные меры, то Белый дом введёт дополнительные пошлины в отношении товаров из КНР на сумму $267 млрд. В этом случае под ограничения подпадёт весь китайский экспорт в США.

Согласно сообщению Министерства коммерции КНР, китайская сторона сожалеет о начале Штатами новой волны тарифного противостояния и будет вынуждена принять соответствующие контрмеры. Вице-премьер Китая Лю Хэ уже объявил о созыве совещания для обсуждения данного вопроса, пишет Bloomberg. Кроме того, как сообщили источники издания South China Morning Post, не исключена отмена визита китайской делегации в Вашингтон для проведения очередного раунда торговых переговоров.

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«США подобной активностью продолжают портить отношения не только с Китаем, но и со всем миром. Дело в том, что значительная часть китайской промышленности имеет иностранные корни, в том числе и американского происхождения. Другими словами, если Штаты в конечном счёте обложат пошлинами весь импорт из Китая, эти ограничения станут распространяться не только на китайский бизнес», — отметил в разговоре с RT ведущий аналитик AMarkets Артём Деев.

Согласно июльской оценке МВФ, в результате торговых конфликтов уже к 2020 году глобальный ВВП может потерять порядка $430 млрд — и рост мировой экономики замедлится на 0,5%. При этом, как рассказал RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов, в первой половине 2019 года рост ВВП КНР рискует снизиться до 6,5% (против 6,7% во втором квартале 2018 года).

«Для США данные пошлины могут спровоцировать рост инфляции, а также снизить товарооборот с Китаем, что вызовет недовольство покупателей. Для КНР это означает, что китайские товары теперь не такие конкурентные в плане цены, как было до начала торговой войны. Более того, с повышением зарплат в Китае стоимость товаров возрастёт, что приведёт к полной утрате той дешевизны, которая привлекала многие американские корпорации», — добавил Меркулов.

Удар по касательной

Любопытно, что фондовые рынки АТР фактически не отреагировали на решение США. Так, во вторник, 18 сентября, торги на азиатских биржах закрылись преимущественно в плюсе. Японский индекс Nikkei вырос на 1,41% — до 23 420 пунктов, индикатор Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 1,82% и достиг отметки 2699 пунктов, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,56% — до 27 084 пунктов.

Более того, серьёзной реакции не последовало и со стороны рынков металлов и энергоносителей. По данным нью-йоркской товарной биржи Comex, цена на золото незначительно снизилась на 0,2% — до $1203 за тройскую унцию. При этом нефть в ходе торгов на лондонской товарно-сырьевой бирже ICE несколько подорожала (на 1%) — до $78,9 за баррель.

Как отметил в беседе с RT начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин, инвесторы пока ещё не до конца оценили масштабы конфронтации. При этом, по словам аналитика, в долгосрочной перспективе последствия торгового противостояния могут оказаться негативными для рисковых активов.

«Рынок недооценивает потенциальные проблемы. Растут риски снижения темпов роста спроса на сырьё со стороны ключевого потребителя — Китая.

Это может привести к постепенному снижению цен на мировом товарном рынке, особенно в случае разрастания торговой войны и введения пошлин на абсолютно весь список взаимно потребляемой продукции. Под наибольшим ударом в таком случае могут оказаться экономики развивающихся стран, ориентированных в первую очередь на экспорт сырья», — пояснил Карпунин.

По мнению Артёма Деева, эскалация конфликта может привести к усилению оттока капитала из развивающихся стран, в результате чего эти экономики лишатся «жизненно необходимой» ликвидности. Таким образом, бегство инвесторов наряду с обвалами национальных фондовых рынков и удешевлением валют рискует спровоцировать полномасштабную рецессию в уже уязвлённых странах. В то же время, как отмечает Вадим Меркулов, основной удар торговой войны может прийтись именно на Китай, но при этом остальные развивающиеся государства будут лишь «задеты по касательной».

«В целом считаю, что введение пошлин в размере $267 млрд вполне вероятно, поскольку Дональд Трамп хочет надавить на своих китайских партнёров и выбить для себя более выгодную сделку. Полагаю, что пункты данной сделки, которая понравится американской администрации, затронут вопросы воровства технологий, патентных войн или защиты технологических разработок компаний США», — заключил Меркулов.