Лекарство от перегрева: ФРС США повысила процентную ставку до 2—2,25% годовых

Федеральная резервная система США по итогам заседания 26 сентября в третий раз за год повысила свою базовую ставку — на 0,25%, до уровня 2—2,25% годовых. Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы не допустить ускорения инфляции и перегрева американской экономики. Решение центробанка Соединённых Штатов было заранее учтено инвесторами, поэтому эксперты не ожидают острой реакции рынков. В то же время в долгосрочной перспективе монетарная жёсткость Федрезерва может способствовать оттоку капитала из развивающихся стран и оказывать давление на валюты этих государств.

В среду, 26 сентября, Федеральная резервная система США повысила свою базовую ставку на 0,25%, до уровня 2—2,25% годовых. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял по итогам двухдневного заседания в Вашингтоне. Ранее американский регулятор повышал ставку в июне до 1,75—2%, а в ходе встречи в начале августа сохранил статус-кво.

По словам опрошенных RT экспертов, действия Федрезерва были ожидаемы. В своих прогнозах аналитики исключали возможность сохранения ставки на прежнем уровне и высоко оценивали вероятность достижения ею диапазона 2—2,25% годовых. Более того, согласно данным Чикагской товарной биржи CME Group, непосредственно перед самим заседанием центробанка США 95% респондентов ожидали повышение ставки на 0,25%, и только 5% опрошенных — на 0,5% (до 2,25—2,5% годовых).

Решению ФРС способствовала экономическая статистика Соединённых Штатов. Как следует из материалов американского Минтруда, в августе базовая инфляция в стране (без учёта цен на энергоносители и продукты питания) ускорилась до 2,2%, но при этом по-прежнему оставалась вблизи целевой отметки ФРС — 2%.

Напомним, что мировой финансовый кризис вынудил руководство ФРС смягчить денежно-кредитную политику и понизить свою процентную ставку. Так, 16 декабря 2008 года был установлен рекордно низкий диапазон — от 0 до 0,25% годовых. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста в период рецессии — кредиты стали дешевле, и, следовательно, уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти.

Курс на повышение процентной ставки американский центробанк взял только с декабря 2015 года.

«США во время кризиса 2008 года первыми ввели программу количественного смягчения, начав поставлять на финансовые рынки бесплатную ликвидность. В текущей ситуации, чтобы не допустить перегрева своей экономики и избежать надувания очередного «пузыря» на биржевых площадках, ФРС планомерно и аккуратно идёт по пути повышения процентной ставки», — пояснил в беседе с RT аналитик ГК «Финам»Сергей Дроздов.

В своих монетарных решениях Федрезерв в первую очередь опирается именно на показатель инфляции в стране. После затянувшейся политики смягчения повышение ставки призвано сдерживать ускорение потребительских цен. Об этом в интервью RT рассказал директор консультационно-брокерского обслуживания QBF Андрей Бежин.

«ФРС необходимо держать ставку на уровне инфляции (это нейтральный уровень) или чуть выше, чтобы предупреждать рост цен. В системе было напечатано очень много денег с 2008 года, и экономисты, естественно, боятся, что такая ситуация рано или поздно спровоцирует гиперинфляцию», — отметил Бежин.

Как подчёркивает эксперт, в самом ФРС пока отмечают отсутствие серьёзных инфляционных рисков. Тем не менее опасения по поводу ускорения цен по-прежнему сохраняются. В первую очередь, они связаны с наблюдаемым сегодня ростом стоимости нефти в мире, а также налоговой реформой Дональда Трампа. Хотя большинство экспертов на сегодняшний день прогнозируют лишь краткосрочное влияние этих факторов на инфляцию в США, некоторые экономисты полагают, что последствия могут носить долгосрочный характер, добавил Бежин.

Аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик подчеркнул, что американская экономика сегодня страдает от торгового противостояния с Китаем, поэтому страна нуждается в новых инвестиционных ресурсах. Ужесточение монетарной политики, в свою очередь, даёт возможность привлечь дополнительный капитал. Вместе с тем такая ситуация приводит к оттоку средств с развивающихся рынков.

«При повышении ставки в краткосрочной перспективе валюты развивающихся стран традиционно оказываются под давлением, поскольку инвесторы отказываются от вложений в них в пользу более надёжных гособлигаций США и депозитов в американских банках (они также повышают ставку вслед за ФРС)», — подчеркнул эксперт.

Без лишних движений

В разговоре с RT Андрей Бежин напомнил, что в своих последних прогнозах ФРС обещала осуществить четыре повышения ставки в 2018 году. Первые два были сделаны в марте и июне, поэтому аналитики рассчитывали ещё дважды увидеть рост ставки — в сентябре и декабре. На этом фоне рынки уже были давно подготовлены, и решение Федрезерва не стало для них сюрпризом. Именно поэтому опрошенные RT эксперты не ожидают острой реакции финансовых площадок и мировых валют на итоги заседания ФРС.

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«Доллар, вероятно, умеренно укрепится — ожидания повышения в большей мере уже заложены в текущие цены. Фондовый рынок США может отреагировать незначительной коррекцией, а динамика развивающихся рынков, вероятно, будет нейтральной — валюты данных государств могут продолжить укрепление под воздействием внутренних факторов», — добавил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

При этом эксперты подчёркивают, что любое другое действие американского регулятора в отношении базовой ставки могло бы спровоцировать серьёзное беспокойство среди инвесторов. Так, например, по словам Покатовича, внезапное повышение на 0,5% вместо 0,25% привело бы к паническим настроениям инвесторов и усилило опасения игроков по поводу устойчивости американских рынков.

«Ставка вряд ли была бы повышена на 0,5%, так как это привело бы к резкому росту курса доллара. Такая ситуация сказалась бы негативно на состоянии американской экономики, которой не выгоден слишком сильный доллар», — добавил Михаил Рытик.

В то же время, в долгосрочной перспективе нацвалюта Штатов всё равно может продолжить постепенное укрепление. По словам Сергея Дроздова, пока ФРС отдаляется от мягкой монетарной политики, доллар будет оставаться более привлекательным по отношению к другим мировым валютам.

«Что же касается реакции российской валюты, то, на мой взгляд, повышение процентной ставки американским регулятором вряд ли окажет серьёзное влияние на рубль, так как в текущей ситуации формирование курса национальной валюты, несмотря на высокие цены на нефть, по большей части зависит от санкционной повестки, в рамках которой сохраняются риски введения очередных ограничений со стороны США в отношении российского госдолга», — пояснил эксперт.

В целом, согласно оценке опрошенных RT экспертов, вслед за ФРС целый ряд государств (особенно развивающиеся) также продолжат поднимать собственные процентные ставки.

Следующее заседание ФРС США состоится 7—8 ноября. Как следует из данных CME Group, на сегодняшний день большинство участников рынка ожидают повышения ставки до отметки 2,25—2,5% в декабре.