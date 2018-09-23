В поисках прибыли: почему инвесторы вновь заинтересовались развивающимися рынками

После затяжного перерыва развивающиеся рынки вновь начали привлекать внимание инвесторов. Управляющие компании и инвестбанки сообщают о новых вложениях в активы этих стран. Тем временем стоимость доллара к корзине основных валют опустилась до двухмесячного минимума. Эксперты полагают, что нацвалюта США была сильно перекуплена и теперь наступило время коррекции. RT разбирался, куда в ближайшее время могут перейти крупные капиталы.

На этой неделе целый ряд крупных инвестиционных компаний заявили о новом интересе к активам развивающихся рынков. Биржевой фонд iShares JP Morgan EM Local Government Bond, специализирующийся на вложениях в облигации развивающихся стран, смог привлечь $169 млн. Как сообщает Bloomberg, это самое большое поступление средств в фонд с июня 2017 года и возможный сигнал, что инвесторы возвращаются в подобного рода активы после пяти месяцев распродажи. До этого (с начала апреля) фонд, напротив, потерял почти $2 млрд.

Лондонский Lloyds Bank Plc сообщил, что увеличивает инвестиции в некоторые развивающиеся рынки. В банке считают, что акции на этих рынках недооценены, а валюты упали до исторического минимума. Инвестиционная компания BlackRock Inc. также заявила на этой неделе, что видит хорошую точку для входа на рынках долга развивающихся стран.

Сводный индекс биржевых рынков стран с развивающейся экономикой MSCI Emerging Markets в течение этого года потерял более 20% относительно своего максимума в январе. Минимальное значение индикатор показал 11 сентября, и с тех пор уже отыграл более 3%.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что сейчас действительно происходит разворот в сторону развивающихся рынков.

«За последнюю неделю укрепилось большинство валют развивающихся стран (к ним относятся и валюты Латинской Америки, стран Евразийского союза и российский рубль). Причём в числе лидеров оказались рубль и казахстанский тенге. Турецкая лира тоже начала восстанавливаться после падения», — рассказала RT Мильчакова.

По мнению аналитика, одна из причин интереса инвесторов — разворот тренда денежно-кредитной политики некоторых развивающихся стран. Турция приняла решение о повышении процентной ставки до 24%. Банк России также повысил ключевую ставку до 7,5%. По словам Натальи Мильчаковой, рост процентных ставок сейчас привлекает так называемых carry-trader (инвесторов, которые занимают у стран с низкими процентными ставками и вкладывают в страны с высокими), и идёт приток спекулятивного капитала.

«Рост ВВП во многих странах также хороший, и показатели инфляции, безработицы, за редким исключением, тоже нормальные. Кроме того, кризис в Венесуэле и Аргентине начал постепенно преодолеваться. Так что внешний позитив существует», — подчеркнула Мильчакова.

Краткосрочные инвестиции

Главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин полагает, что компании и банки страхуются и диверсифицируют свои вложения, стараясь вкладываться не только в американский рынок. Тем более что активы развивающихся стран смотрятся довольно дёшево по сравнению с американскими.

«Сейчас первая волна инвесторов ушла. Остались самые стойкие и спекулянты, которые зайдут, чтобы воспользоваться низкими ценами. Но не исключено, что они через какое-то время захотят вывести свою прибыль», — предупредил в разговоре с RT эксперт.

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Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко считает, что интерес к развивающимся рынкам может свидетельствовать об уменьшении рисков в отношении мировой экономики.

«Рынки с точки зрения инвесторов делятся на три категории — развитые, развивающиеся и с невысоким уровнем развития, например, страны Африки. В наиболее спокойные периоды в поисках высокого дохода деньги движутся в сторону более рискованных рынков, а в условиях повышенной опасности возвращаются в Европу и США. То, что происходит сейчас, — это некий откат волны, уменьшение ощущения рисков в целом», — отметил в беседе с RT экономист.

По словам Корищенко, другой фактор, способствующий росту интереса к развивающимся рынкам, — это ужесточение финансовой политики, а именно — повышение процентной ставки и сжатие объёмов свободных денег в Европе и США. По мнению эксперта, это может служить предвестником замедления этих экономик. На таком фоне у инвесторов появляется возможность зарабатывать на других странах.

«Третий важный момент — этот процесс носит характер всё более краткосрочных волн. Условно говоря, месяц мы движемся в одну сторону, месяц в другую. То, что сейчас происходит, скорее всего, имеет краткосрочный характер», — считает Корищенко.

В пользу России

Управляющая компания Goldman Sachs Asset Management заявила о покупке гособлигаций Турции и Аргентины. По расчётам аналитиков, именно эти рынки, показывавшие наихудшие результаты среди развивающихся, могут стать одними из самых прибыльных в этом году.

По словам главы отдела Goldman Sachs Asset Филипа Моффитта, которые приводит Bloomberg, инвесторы избавлялись от бумаг этих стран на фоне общего падения развивающихся рынков, однако финансовое положение Турции и Аргентины остаётся устойчивым, и они смогут удовлетворять свои финансовые потребности и выплачивать проценты.

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Наталья Мильчакова считает, что помимо Аргентины и Турции инвесторам вполне могут быть интересны Россия и Казахстан, особенно на фоне высоких цен на нефть. На Россию давят возможные санкции со стороны Вашингтона, однако пока законопроект о распространении ограничений на российский госдолг не имеет движения в конгрессе. По мнению Мильчаковой, если документ не успеют рассмотреть до ноябрьских выборов, после он будет уже мало интересен.

«Рубль вполне может вернуться к уровню 60 с небольшим за доллар США, и при доходности госдолга в районе 10% Россия выглядит очень привлекательно для инвесторов», — соглашается Константин Корищенко.

Снижение доллара

Американская валюта в пятницу, 21 сентября, торговалась вблизи минимумов за два с половиной месяца. Как отмечает Reuters, с начала недели индекс доллара потерял более 1% на фоне снижения опасений по поводу торговой войны Китая и США. В свою очередь, евро на этой неделе достигал трёхмесячного пика в $1,18, австралийский доллар — трёхнедельного максимума в $0,73, а британский фунт — двухмесячного рекорда в $1,33.

Максим Шеин считает, что валютный рынок демонстрировал коррекционное движение, поскольку доллар укреплялся как раз благодаря инвестициям в американские активы. Теперь же доллар пошёл в откат.

«Волна спроса замедлилась, и курс пошёл вниз. Объёмы капитала ограниченны, и инвесторы какую-то часть уже перевели с начала года в американский рынок. Все, кто хотел, это сделали, сейчас спрос в какой-то степени иссяк», — отметил Шеин.

Наталья Мильчакова считает, что ослабление американской валюты вызвано скорее политическими причинами, например, обострением предвыборных дискуссий.

«Доллар оказался сильно переоценён. С начала года это абсолютный лидер среди других мировых валют, в том числе развитых стран. Пока фунт и евро чувствовали себя плохо, доллар рос. Мне кажется, он просто сильно перекуплен, и наступило время для коррекции», — считает Мильчакова.

По прогнозу аналитика, в течение месяца курс евро к доллару поднимется до $1,18, а российской валюты — до 65 рублей.

26 сентября состоится заседание ФРС США, на котором может быть принято решение об очередном повышении процентной ставки. Большинство прогнозов свидетельствуют об увеличении на 25 процентных пунктов — до 2,25% годовых.

Константин Корищенко отмечает, что повышение процентной ставки в краткосрочном периоде способствует укреплению американской валюты. Однако предстоящее решение ФРС настолько ожидаемо, что оно уже было отыграно в последнем укреплении доллара. «Это уже отработано, и даже уже началось обратное движение. Сейчас делают ставку на то, насколько стопроцентным будет повышение ставки ФРС на следующем заседании в декабре», — рассказал Корищенко.

Экономист отмечает, что с точки зрения фундаментальных показателей позиции доллара не так уж сильны. За этот год американский долг прирос на рекордные $1,5 трлн, а дефицит бюджета США приблизился к рекорду 2008 года и может даже его превзойти.

«Если бы доллар не выполнял функции резервной валюты, если бы он не был задействован для ценообразования на рынке нефти и в нём не исполнялось большое количество контрактов, то американская экономика уже давно имела бы серьёзные проблемы. Вопрос в том, когда объективные проблемы Америки выльются в то, что доллар тоже начнёт падать?» — отмечает Корищенко.

Однако Корищенко полагает, что в ближайшей перспективе масштабного падения доллара не будет, хотя и шансов на рост у американской валюты немного. «Скорее всего, доллар будет возвращаться к фазе медленного ослабления», — резюмировал экономист.