Баррель поддержки: курс доллара США опустился ниже 66 рублей

В понедельник, 24 сентября, на торгах Московской биржи российская валюта укрепилась к доллару США до отметки 65,80—65,90 рубля. Такая ситуация на торговой площадке зафиксирована впервые с 9 августа. Аналитики подчёркивают, что рубль уже отыграл большую часть падения, связанного с американскими санкциями. Поэтому эксперты объясняют укрепление нацвалюты повышением мировых цен на нефть.

Открытие торгов в понедельник, 24 сентября, стартовало с активного укрепления рубля. В первой половине дня нацвалюта подорожала на 0,5% и пробила вниз уровень 66 рублей. Последний раз ниже этой отметки рубль находился 9 августа — на второй день масштабного ослабления на фоне объявления США о новых санкциях в отношении России.

Евро, завершивший торги 21 сентября на отметке выше 78 рублей, в понедельник торговался ниже этой отметки, доходя до уровня 77,46 рубля.

«В большой степени укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть, которые сейчас находятся выше отметки $80 за баррель марки Brent благодаря решениям министерского комитета ОПЕК+, в ходе которого участники договорились придерживаться 100%-ного исполнения Венского соглашения», — отметил в разговоре с RT аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик.

Котировки эталонного нефтяного сорта Brent на торгах 24 сентября поднимались на 2,5% — до уровня $80,70 за баррель. Последний раз стоимость сырья находилась на этой отметке в ноябре 2014 года.

«Помимо поддержки от локальных максимумов нефтяного рынка, рубль укрепляется на фоне налогового периода и некоторого ослабления негатива в новостном фоне по поводу новых санкций в отношении Москвы», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что рост курса рубля 24 сентября связан с продолжением процесса укрепления российской валюты, который стартовал ещё две недели назад. Так, стоимость рубля последовательно растёт после достижения 10 сентября минимального значения в 70,60 рубля за доллар.

Валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров добавил, что укреплению рубля также способствовало решение Центробанка повысить ключевую ставку и отказаться от покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца года. Кроме того, нацвалюту поддержало и время налоговых выплат, когда компании-экспортёры переводят часть валютной выручки в рубли.

«Со всех сторон у рубля есть поддержка, к ней добавляется ещё и некоторое ослабление давления на развивающиеся рынки. Эта совокупность в течение ближайших нескольких дней будет действовать позитивно на рубль. Вполне реально достичь 65,50 рубля за доллар в ближайшие два или три дня», — считает Егоров.

За последние две недели российская валюта отыграла уже более четырёх рублей — это большая часть падения, вызванного санкционным давлением со стороны США.

«Санкционный фактор сейчас оказывает менее существенное влияние на рынок. Участники рынка ждали новых санкций ещё в начале сентября — после того как американские конгрессмены выйдут с каникул. Но так как по этому вопросу пока нет новой информации, паника на рынке постепенно улеглась», — отмечает Михаил Рытик.

Александр Егоров считает, что рынок отыграл первую реакцию на возможные санкции. По оценке эксперта, вероятность роста курса рубля до уровня, предшествующего началу санкционного падения, сейчас составляет примерно 30%. Однако Егоров убеждён, что точно с такой же вероятностью (в случае негативного сценария) российская валюта может опуститься и до минимального уровня сентября.

Новые вызовы

По прогнозам экспертов, на этой неделе российскую валюту могут ждать новые испытания, связанные с возможным общим укреплением доллара на мировом рынке.

«В среду будет заседание ФРС США — и надо смотреть, как будут перераспределяться потоки по доллару и как этот процесс отразится на российском рубле. Если доллар начнёт глобально укрепляться, то и на локальном рынке это найдёт отражение», — отметил Александр Егоров.

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По словам эксперта, пока курсовой ориентир инвесторов составляет 65,50 рубля за доллар, следующий важный уровень — это 63,75 рубля.

Антон Покатович отмечает, что если сегодняшний баланс негативных и позитивных факторов сохранится, то при прочих равных условиях рубль продолжит укрепляться в диапазоне 65—66,80. Однако устойчивость данного позитивного тренда невелика.

«Полагаем, что отметка 65,10 рубля является сложным для преодоления уровнем до конца осени. В случае достижения нацвалюта может попытаться временно зафиксироваться в диапазоне 63—65 до конца осени. Курс евро, вероятно, составит порядка 75—77», — прогнозирует Покатович.

В понедельник биржевые индикаторы также демонстрируют заметный рост. Индекс Мосбиржи в первой половине дня 24 сентября торговался на уровнях, близких к рекордным 2421—2432 пунктам, а индекс РТС показывал рост более 1% и достигал уровня 1161,1 пункта. Это максимальное значение с 1 августа.

«Вероятно, в ближайшей перспективе при сохранении растущих цен на нефть и рубль, и фондовые индексы России могут ещё подрасти. В ближайшей перспективе рубль может подняться к отметке 65 рублей за доллар и 77—77,5 рубля за евро. Индекс Мосбиржи может достигнуть отметки 2450 пунктов, а индекс РТС — 1200 пунктов», — заключил Михаил Рытик.