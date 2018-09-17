Сигнал к стабилизации: что может ожидать российский финансовый рынок после повышения ключевой ставки Центробанка

Открытие рабочей недели на российском валютном рынке после первого за два с половиной года повышения ключевой ставки Центробанка стартовало с ослабления рубля. Но уже к середине дня российская валюта смогла отыграться и вернуться на уровень прошлого закрытия торгов. Эксперты отмечают, что решение ЦБ стало позитивным сигналом для инвесторов и смогло поддержать не только курс рубля, но и стоимость государственных облигаций. Как в дальнейшем может измениться ситуация на финансовой площадке и экономике в целом — в материале RT.

На открытии торгов 17 сентября рубль потерял 18 копеек к доллару и 30 копеек к евро, хотя уже к середине дня утреннее снижение к американской валюте остановилось. Эксперты отмечают, что позицию рубля поддержало решение Банка России повысить ключевую ставку.

«Утром в понедельник возобладали риски ухудшения торговых отношений США и Китая и это наложило свой отпечаток на развивающиеся рынки. Так, все валюты падали к доллару, и рубль не стал исключением», — заявил в беседе с RT начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, на торгах в пятницу рубль получил заметное преимущество после решения ЦБ повысить ставку и, что более важно, не покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила до конца года. Именно сочетание этих факторов позволило российской валюте укрепиться.

Тем не менее, по словам Кравченко, рубль продолжает оставаться в сильной зависимости от геополитических рисков, в частности, новых угроз по санкциям, а также от общей динамики на рынках развивающихся стран, где сохраняется тенденция к укреплению доллара.

Новые уровни

Напомним, 14 сентября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,50% годовых. Это произошло впервые с декабря 2014 года, когда ЦБ начал процесс её постепенного снижения.

«Я не расцениваю это решение как разворот тренда. Скорее Центробанк нащупывает дно в цикле снижения. Предыдущее дно в 7,25% представители ЦБ, видимо, считают не очень удачным, потому что не в полной мере была учтена масштабность санкционных рисков. На уровне 7,5% они чувствуют себя более комфортно. Пока не стоит говорить, что мы в восходящей траектории процентной ставки», — отметила в разговоре с RT главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

Директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов отмечает, что ЦБ своими действиями пытается стабилизировать рынок, и первая реакция на его шаги оказалась позитивной. Доходности облигаций федерального займа после повышения ставки немного снизились, а рубль укрепился.

«Доходность ОФЗ на максимальных уровнях достигала отметки выше 9,2%, сейчас она ниже 9%. Сегодня ценные бумаги вновь снижались, но плавно, без особых объёмов. Так что рынок ОФЗ отреагировал позитивно, соответственно, продажи нерезидентов приостановились — ведь тоже неинтересно выходить из бумаг по любым ценам», — считает Кирилл Тремасов.

По оценке эксперта, действия ЦБ — это важный сигнал для рынков и международных инвесторов, что российские монетарные власти адекватно оценивают существующие риски и готовы действовать в случае их возрастания.

Юрий Кравченко считает, что при нынешней расстановке сил к концу года курс российской валюты может оказаться в диапазоне 67—69 рублей за доллар.

Наталья Орлова не исключила, что рубль будет укрепляться, поскольку текущие курсовые уровни являются перепроданными для российской валюты.

«Думаю, что после решения ЦБ о приостановке покупки валюты возрастает вероятность возвращения к концу года курса на уровне 65 рублей за доллар. Но это при условии, что не случится крупномасштабного кризиса на развивающихся рынках и не будет непредвиденных ситуаций с санкциями», — отметила Орлова.

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Тормоз для инфляции

Главной причиной снижения ставки, как отмечается в официальном сообщении ЦБ, стало значительное усиление проинфляционных рисков. Банк России повысил свой прогноз роста цен до 3,8—4,2% по итогам 2018 года. Максимального уровня инфляция достигнет в первом полугодии следующего года под влиянием повышения НДС. В результате потребительские цены по итогам 2019 года могут вырасти на 5—5,5%. Если прогноз окажется верным, это будет первое превышение целевого ориентира ЦБ в 4% с 2016 года — тогда годовая инфляция составила 5,4%.

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Возвращение к 4% Банк России прогнозирует в 2020 году. Как отметили в регуляторе, в данный сценарий уже заложено решение о повышение ключевой ставки до 7,5%, а также приостановке до конца этого года покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Орлова пояснила, что Центробанк воздействует на инфляцию через два канала. Сильнее всего повышение ставки повлияет на кредитование, поскольку многие компании и физические лица на фоне такого решения могут сократить свою кредитную активность.

«Для другого канала — валютного курса — важнее прямое присутствие регулятора на рынке. Поэтому основным решением 14 сентября я считаю приостановку покупки валюты на внутреннем рынке до конца года. ЦБ действительно пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке, чтобы смягчить инфляционный удар», — подчеркнула Наталья Орлова.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов считает, что решение ЦБ сможет немного притормозить инфляцию. Хотя, по его мнению, пятничное повышение — это скорее символический ход.

«При борьбе с инфляцией и ослаблением валюты ставки обычно повышаются на больший уровень. Так что это скорее моральное предупреждение, которое ослабит тенденцию, но принципиально её не изменит», — отметил эксперт.

Как отметили в ЦБ, повышение ставки будет также способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления. Эксперты полагают, что роста банковских ставок при этом ожидать не стоит.

Орлова обратила внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что при повышении ставки были приняты во внимание новые условия денежного рынка. Из этого следует, что именно ЦБ двинул свою ставку вверх за банками, а не наоборот.

«Если рынок сочтёт, что это повышение ставки — начало новой траектории, тогда банковские ставки могут дальше идти вверх. Но если он придерживается точки зрения, что ЦБ нащупывает новое равновесие и на уровне 7,5%, тогда движения рыночных ставок не потребуется. Оно уже произошло в августе», — сказала Орлова.

Тремасов отмечает, что уровень ставок в экономике определяется рынком, и этот уровень уже растёт с середины июля, когда начался массовый выход из российских активов. «Доходность ОФЗ подскочила на 2 процентных пункта соответственно, и уровень ставок в экономике вырос», — пояснил Тремасов.

Без ущерба экономике

Накануне решения Центробанка ряд аналитиков прогнозировали, что повышение ставки может негативно сказаться на росте экономики России. Пока ЦБ сохранил свой прогноз темпа прироста ВВП на этот год в интервале 1,5—2%. В 2019 году этот показатель составит 1,2—1,7%, а в последующие годы возможно его ускорение за счёт реализации запланированных структурных мер. Международный валютный фонд в своем сентябрьском обзоре прогнозировал рост ВВП в России в 2018 году на 1,7%, в 2019 году — на 1,5%.

Орлова отмечает, что решение ЦБ воздействует на рост экономики через кредиты и инфляцию. При этом замедление темпов роста потребительских цен положительно для ВВП, который имеет потенциал для ускорения или сохранения на текущем уровне.

«Если же инфляция станет ускоряться, то она будет фактически съедать экономический рост. Поэтому ЦБ, контролируя инфляционные риски, пытается поддержать экономику. Но, конечно, если компании будут сокращать кредитование и, соответственно, объёмы своей экономической активности, то краткосрочный эффект может быть негативным», — считает Орлова.

Следующее заседание ЦБ, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, состоится 26 октября. Банк России в своем сообщении отмечает, что будет оценивать целесообразность её дальнейшего повышения, ориентируясь на динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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Орлова не исключила, что Банк России может взять паузу и оставить ставку на текущем уровне.

«Когда в течение трёх лет идёт снижение ставки, нужно чтобы пребывание на дне было пропорциональным, например, в течение года. Экономики нужен якорь, на который она может ориентироваться. Процентная ставка — это наблюдаемый индикатор, лучше было бы её зафиксировать на более длительный срок», — подчеркнула экономист.

Кирилл Тремасов полагает, что действия регулятора во многом будут зависеть от решения США по санкциям в отношении России. По его мнению, в свете последней риторики риск введения санкций против российских банков снизился, но не исключена вероятность ограничений на новые выпуски госдолга.