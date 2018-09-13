Нулевая реакция: курс рубля на Московской бирже растёт вопреки новому санкционному давлению
- Курс рубля на бирже растет, несмотря на новое санкционное давление
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
13 сентября валютные торги на Московской бирже стартовали с заметного укрепления рубля. Российская валюта начала дорожать с первых минут, в результате курс доллара США в один из моментов достиг 68 рублей, а евро — впервые за неделю — стал стоить дешевле 80 рублей.
Позитив наметился и на фондовой площадке — индекс РТС в течение дня показывал рост выше 1,5%.
Таким образом, очередная порция новостей о западных санкциях не повлияла на российский валютный и фондовый рынки.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий возможность введения санкций в отношении других государств за вмешательство в выборы, а также за распространение пропаганды и дезинформации. Американский власти при этом отметили, что документ не направлен против какой-то конкретной страны.
Евросоюз, в свою очередь, продлил ещё на шесть месяцев (до 15 марта 2019 года) индивидуальные санкции против российских граждан и компаний, введённые в связи с событиями на Украине. Они затрагивают 155 граждан и 44 компании и включают в себя замораживание активов и запрет на поездки лицам, попавшим под эти ограничения.
Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова полагает, что продление ограничений не повлияло на рынок, поскольку инвесторы уже закладывали санкционные ожидания в свои планы.
«Решение Трампа скорее декларативно, он ведь не уточняет, когда и против кого будут вводить санкции. Поэтому рынок просто не обратил внимания на эти события. Для инвесторов сейчас важнее другие вещи, например, дорожающая нефть и темпы снижения доходности по ОФЗ», — пояснила RT Наталья Мильчакова.
По мнению валютного стратега ГК TeleTrade Александра Егорова, сейчас на рынке сработал обычный механизм. Так, ожидание более жёсткого варианта санкций ранее толкали курсы доллара и евро вверх по отношению к рублю, а когда стало ясно, что указ Трампа не оправдал опасений, российская валюта начала укрепляться.
«Сейчас происходит обратное движение, потому что указ оказался достаточно мягким. Россия там не упомянута, и речь идёт не о прошедших событиях, а о будущем. Если в перспективе что-то будет выявлено, то последуют меры. До этого Трамп говорил о вмешательстве КНДР, упоминал Китай, Россию. Но в конечном варианте указа никого конкретно не назвал», — отметил в разговоре с RT Егоров.
В ожидании ставок
Рост рубля оказался в противофазе к дешевеющей нефти на мировом рынке. Так, 13 сентября баррель марки Brent после двух дней роста и преодоления отметки в $80 показывал обратную динамику, снижаясь в течение торгов и даже в определённый момент опускался ниже $79.
«Строгой корреляции, что нефть растёт и рубль тоже, у нас уже давно нет. Просто нефть держится высоко, и это создаёт общий позитивный фон», — считает Наталья Мильчакова.
Александр Егоров пояснил, что $80 за баррель — это принципиальный ценовой уровень, и пройти его непросто. Но в целом для рубля сегодняшняя ситуация на рынке нефти считается позитивной.
«Это не откат, а консолидация вблизи годовых максимумов. Потенциал роста цен на нефть сохраняется, потому что мы уже четвёртый или пятый раз за год подошли к этому уровню», — добавил Егоров.
Наталья Мильчакова не исключила, что до конца сентября ситуация на валютном рынке принципиально не изменится, и нацвалюта будет торговаться в коридоре 68—70 рублей за доллар.
Дальнейшее движение рубля будет определять решение Центробанка по ключевой ставке на заседании совета директоров 14 сентября, а также решение ФРС США по уровню своей ставки 26 сентября.
Александр Егоров считает, что у российской валюты есть возможность для дальнейшего роста, особенно если доллар сможет закрепиться ниже принципиально важного уровня в 69 рублей.
«ЦБ поддержал российские банки по части валюты, поэтому ажиотажного спроса с внутренней стороны не ожидается, и, возможно, мы увидим более благоприятный для российского рубля курс. Не исключено, что в перспективе одной или двух недель доллар может снизиться в район 67 рублей. Евро приближался к уровню 82 рубля, а сейчас произошёл откат в район 79,50. В ближайшие дни он может дойти и до 79 рублей, то есть отскочит от максимума на 3 рубля», — прогнозирует Егоров.